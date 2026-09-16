Ana Ivanović v Ljubljani: Praznovanje ljubezni, življenja in družine

"O prejšnjih dneh – praznovanje ljubezni, življenja in družine," je ob fotografijah, ki so nastale v Ljubljani, zapisala Ana Ivanović . Nekdanja teniška igralka je na njih pozirala v družbi brata in ostalih članov družine, dodala pa je tudi eno, na kateri stoji pred stavbo Univerze v Ljubljani na Kongresnem trgu, svoj portret in pogled na Ljubljanico, ki teče skozi središče mesta.

"Čudovita družina," je zapisal eden od sledilcev, drugi pa dodal: "Dobrodošla v Ljubljani!" Tretji je dodal: "To je čudovito, želim ti veliko zabave." Četrti pa je pohvalil fotografijo, na kateri Ana pozira z bratom.

Nekdanja športnica in podjetnica podrobnosti obiska v naši prestolnici ni razkrila, prav tako ni znano, ali je še v Sloveniji ali je že odpotovala domov.