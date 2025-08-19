Ana iz Sanjskega moškega Hrvaške: Bilo je več solz kot smeha

Čeprav Ana Kolinger , ki jo poznamo iz šova Sanjski moški Hrvaške , priznava, da ji ob selitvi v Ameriko ni bilo lahko, se trudi iz celotne izkušnje izvleči najboljše: "Hvaležna sem za vse izzive, ki mi jih je vesolje namenilo, saj sem po tej izkušnji stoodstotno prepričana, da bi se znašla, tudi če bi pristala na zapuščenem otoku." Posebej se je zahvalila tudi ljudem, ki so ji polepšali bivanje v Ameriki. Pred tem je že spregovorila o napornih izmenah, slabih delovnih pogojih in dragih življenjskih stroških.

Na Instagramu je zdaj delila fotogalerijo svojega življenja v Ameriki in dopisala: "Ta mesec je imel več turbulenc kot 12-urni let v Ameriko – od nenadnih vremenskih sprememb do še hujših sprememb razpoloženja. Morda na slikah ni videti tako, a zagotovo je bilo več solz kot smeha. Slapov Niagare še nisem imela priložnosti obiskati, ampak če se bo ta količina dežja in solz nadaljevala, mi tja sploh ne bo treba ... No, ni vse tako črno – hvaležna sem za vse izzive, ki mi jih je vesolje namenilo, saj sem po tej izkušnji stoodstotno prepričana, da bi se znašla, tudi če bi pristala na zapuščenem otoku. Hvaležna sem tudi peščici čudovitih ljudi, ki so mi polepšali življenje v tej 'vukoj***'. Veste, kdo ste."

Ana se je odločila za pomoč agencije, ki je sicer ni poimenovala, da bi čez lužo našla prebivališče in delo. Odločila se je za delo reševalca iz vode, a kot je kmalu po prihodu v Maryland ugotovila, pogoji le niso bili tako sijoči, kot so obljubljali:

"Tu, kjer živim, je sredi ničesar, brez avta ne moreš nikamor, taksiji pa so predragi. Za najemnino mi gre skoraj polovica vsake plače in živim s štirimi sostanovalci. Agencija, za katero sem odštela precejšnjo vsoto denarja, je delo reševalca predstavila kot najboljše delo, a realnost je povsem drugačna. Vodni park, v katerem delam, nima čistilk, zato morajo reševalci opravljati prav vse – od dela ob bazenu, nošenja smeti do čiščenja toalet, kar sploh ni v našem opisu dela," je povedala za Net.hr 23-letnica in dodala: "Poleg tega pa o eni stvari nihče ne govori javno – veliko mednarodnih študentov hodi v t.i. 'food bank' (brezplačna hrana za socialne primere) po hrano, ker je hrana draga, težko pa je najti drugo delo in kaj privarčevati. Še posebej, če delaš kot reševalec, saj je nočna izmena edini prosti čas, ko bi lahko delal še kaj drugega, a nam nočno delo ni dovoljeno. Nihče te noče zaposliti za nekaj ur zjutraj pred začetkom izmene na bazenu, zato se nekateri odločijo tvegati in delati nočne izmene brez prijave druge službe. Verjamem, da moje izkušnje s programom ne bi bile tako slabe, če bi živela v večjem mestu in opravljala drugo delo, ampak iz vsake situacije poskušam izvleči najboljše, tako da sem se znašla tudi tukaj. A preprosto sem plačala preveč za celoten program, da bi lahko bila s tem zadovoljna."