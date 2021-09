Ana Kurnikova delila redek posnetek svojih treh otrok

Nekdanja teniška igralka Ana Kurnikova in njen srčni izbranec Enrique Iglesias fotografije in videoposnetke svojih otrok delita le ob posebnih priložnostih. Tokrat sta oboževalce razveselila s čisto novim posnetkom, na katerem lahko vidimo, kako velika sta že njuna dvojčka, Nicolas in Lucy, v njem pa se pojavi tudi najmlajša članica družine, Mary.

icon-expand Ana Kurnikova je po dolgem času pokazala svoje tri otroke. FOTO: Profimedia

Ana Kurnikova, ki je junija praznovala okrogli jubilej 40 let, je svojemu dolgoletnemu izbrancu Enriqueju Iglesiasu znova izkazala podporo ob izidu njegovega najnovejšega enajstega studijskega albuma Final Vol. 1. Na Instagramu, kjer ima 1,7 milijona sledilcev, je objavila simpatični videoposnetek, na katerem so glavne zvezde njuni trije otroci, 3-letna dvojčka Nicholas Iglesias in Lucy Iglesias ter 19-mesečna Mary Iglesias. Trojica je uživala v otroškem avtomobilu na baterije znamke Land Rover, s katerim so se vozili po teniškem igrišču, v ozadju pa se sliši Enriquejeva nova pesem Chasing the Sun. Mamica treh otrok je bila ob objavi bolj skopa z besedami in je dodala samo simbole za sonce, pod ključnik oz. hashtage pa zapisala naslov pevčevega novega albuma in omenjene pesmi.

Ob izidu novega albuma Final pa je tudi priljubljeni pevec na svojem profilu na Instagramu delil simpatični video svoje najmlajše hčerke Mary. Slednja od navdušenja poskakuje po postelji, v ozadju pa lahko spet slišimo pesem Chasing the Sun. Medtem njen slavni očka v roki drži mobilni telefon in na zaslonu lahko vidimo naslovnico njegovega albuma in seznam pesmi. Enrique v videu svojo hčerkico nagovori "Kdo je to?, Kdo je to?", malčica pa je odgovorila ''Papa'', kar v prevodu pomeni ''očka''. Kot kaže, so njegovi otroci že izbrali najljubšo očkovo pesem. 46-letni Španec je video pospremil z besedami, da je izšel njegov album, in se oboževalcem hkrati zahvalil za vso podporo.

Enrique je imel lani velike glasbene načrte. S portoriškim glasbenikom Rickyjem Martinom sta načrtovala skupno koncertno turnejo po Ameriki, a jo je pandemija covida-19 preprečila, zato sta jo prestavila na letošnjo jesen z začetkom 25. septembra v Las Vegasu. Zvezdnika obljubljata velik glasbeni spektakel, tik pred mini turnejo pa je Enrique oboževalce šokiral, da bo izdal svoj zadnji album, a bo glasbo ustvarjal še naprej.