Ana Kurnikova objavila novi fotografiji dvojčkov

Ko je 45-letni Enrique prvič postal očka, je očetovstvo opisal kot "enega najboljših občutkov na svetu" . Med drugim je dodal, da je, odkar je postal oče, previdnejši. "Vozim počasneje in večkrat premislim o neumnostih, preden jih naredim," je v šali dejal. Za konec je še dodal, da upa, da bo "dober in umirjen oče".

Za dvojčka je bil letošnji rojstni dan poseben, saj sta letos dobila družbo. Enrique in Ana sta se 30. januarja razveselila rojstva tretjega otroka, hčerke Mary . Slavna družinica pa ima tudi dva hišna ljubljenčka, čokoladno rjavega labradorca Jacka in nemškega ovčarja Maxa .

Ana in Enrique, ki sta skupaj že 19 let, sta decembra 2017 prvič postala starša dvojčkov, ki sta ju poimenovala Nicolas inLucy. Slavna mamica je šele pet mesecev po rojstvu dvojčkov na Instagramu objavila svojo nosečniško fotografijo in tako pokazala, kakšna je bila v 37. tednu nosečnosti. Dvojčka sta 16. decembra upihnila tri svečke na rojstnodnevni torti, medtem ko bo njuna mlajša sestrica Mary prvi rojstni dan praznovala 30. januarja prihodnje leto.