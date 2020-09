Ana Kurnikova objavila redko fotografijo svoje hčerke

Enrique Iglesias in Ana Kurnikova sta se 30. januarja razveselila rojstva tretjega otroka, hčerke Mary. Rojstvo deklice je bilo presenečenje, saj je par nosečnost skrival vse do poroda. Paparaci so slavno nosečnico sicer ujeli v objektiv, ko je bila že visoko noseča, a so fotografije zaokrožile v javnosti šele po Aninem porodu. Slavna starša sta rojstvo deklice s ponosom naznanila 13. februarja, o svoji zasebnosti pa sicer z mediji ne govorita oziroma le redko. Spomnimo, da ko je bila Ana prvič noseča z dvojčkoma, jima je nosečnost uspelo skrivati vse do poroda.

39-letna Ana je nato 6. aprila objavila novo fotografijo najmlajše članice družine. Od takrat pa vse do danes ni objavila nič na svojem profilu.