Ana Netrebko po okužbi s koronavirusom rojstni dan praznovala v bolnišnici

Ana Netrebko se je oglasila na družbenih omrežjih, kjer je zapisala: "Pozdravljeni prijatelji, z vami želim deliti, da sem pozitivna na covid-19 in se trenutno zdravim v bolnišnici. Dobro mi gre, vendar imam tudi pljučnico, povezano s covidom, zato potrebujem zdravniški nadzor. Seveda sem vedela, da bo vedno obstajalo tveganje, da se okužim. A ne obžalujem, da sem se vrnila nazaj na odre, ker trdno verjamem, da potrebujemo kulturo, bolj kot kadarkoli prej. Pričakujem popolno okrevanje po zaslugi čudovite oskrbe, ki jo prejemam ," je zapisala ter se vsem oboževalcem zahvalila za lepe želje in nadaljnjo podporo. Med drugim je dejala, da sta bila njen mož Jusif Ejvazov in sin Tiago negativna na testu na virus.

Ana je prav na današnji dan dopolnila 49 let, ki jih je praznovala v bolniški postelji. Na Instagramu je delila nekaj utrinkov ter zraven zapisala, da ni pomemben kraj, kjer praznuje, ampak to, da se počuti ljubljeno, kar se tudi je ter se ob tem vsem zahvaljuje za čestitke.

Ana Netrebko je 6. in 8. septembra nastopila v Verdijevi operi Don Carlos, s katero so znova odprli gledališče po zaustavitvi javnega življenja zaradi pandemije. V Bolšoj teatru so bili primorani odpovedati za 10. september napovedano predstavo, saj so tudi pri ruskem basistu Ildarju Abdrazakovu odkrili covid-19. Ana Netrebko in Ejvazov sta avgusta s Slovenskimi filharmoniki nastopila na Kongresnem trgu v okviru 68. Ljubljana festivala.

Okužbe z novim koronavirusom so se sredi avgusta pojavile tudi v Mariinskem gledališču v Sankt Peterburgu. Okuženih je bilo približno 30 nastopajočih, večinoma baletnih plesalcev, tri osebe so bile hospitalizirane.

Iz gledališča so sporočili, da so kot preventivni ukrep skrajšali čas vaj za baletnike, poleg tega so prestavili več baletnih predstav. Prva predstava v gledališču po ponovnem odprtju je bila 1. avgusta.