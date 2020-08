Ana svojemu izbrancu Afflecku podarila motor

Za prvo krajšo vožnjo z motorjem po soseski Pacific Palisades je Ana izbrala svetlo modro obleko in bele superge, medtem ko je slavljenec nosil sive hlače in preprosto belo srajco. Da sta neizmerno uživala, dokazuje tudi fotografija, na kateri je Ana od navdušenja dala obe roke v zrak. Naj opomnimo, da takšno početje med vožnjo na motorju ni primerno, saj lahko sebe spravimo v nevarnost.

Ben Affleck in Ana de Armas sta že testirala nov motor in v vožnji neizmerno uživala.

Igralca sta se spoznala na snemanju trilerjaDeep Water v New Orleansu. Govorice, da sta Ben in Ana par, so se pojavile v začetku marca, ko sta se skupaj odpravila na Kubo, od koder prihaja Ana. Ta je aprila na Instagramu potrdila njuno ljubezensko zvezo, ko je delila njune skupne fotografije, ki so razkrivale, da je hollywoodski zvezdnik z njo praznoval njen 32. rojstni dan.