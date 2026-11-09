Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Anastasia ob prvi obletnici zveze s Petrom namignila na poroko

Zagreb, 09. 11. 2026 12.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
Anastasia Kaleb

Bodo za Anastasio Kaleb in Petra Rašića kmalu zapeli poročni zvonovi? Tako je na družbenih omrežjih namignila lepa Hrvatica, ki se očitno želi poročiti s svojim izbrancem. S Srbom sta se sicer spoznala v šovu Sanjski moški Hrvaške, se zaljubila, njuna zveza pa je preživela tudi medijski pritisk in kratke razhode. Ali sta zaljubljenca pripravljena na nov korak?

Se Anastasia Kaleb in Petar Rašić po dobrem letu zveze že pogovarjata o poroki? Na željo po izmenjavi poročnih zaobljub je z zadnjo objavo na družbenih omrežjih namignila kar Hrvatica sama, ko je objavila posnetek z zelo zgovornim pripisom. "Ko pove najslabši vic kadarkoli, ampak želiš, da te zaprosi," je komentirala svojo reakcijo na posnetku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Oddajo Sanjski moški Hrvaške, v kateri smo spremljali Anastasio in Petra, si lahko ogledate na VOYO.

S tem je zmagovalka šova Sanjski moški Hrvaške, ki je ljubezen našla prav v postavnem Srbu, seveda sprožila ugibanja o tem, kdaj se bosta zaljubljenca sprehodila do oltarja. Z besedami 'Kako dolgo še' pa je še dodatno dvignila prah, saj so njuni oboževalci zdaj prepričani, da je zaročni prstan le še korak stran.

Preberi še Anastasia razkrila, kako sta s Petrom rešila svojo ljubezen
Si upaš zaljubiti? Prijave za novo sezono Otoka ljubezni Adria so že odprte!

Kako se bo razvijal njun odnos, bosta s svojimi sledilci zagotovo delila na družbenih omrežjih. Čeprav sta po koncu šova zatrjevala, da svojega zasebnega življenja ne bosta delila z javnostjo, zdaj zelo pridno objavljata utrinke svoje intimnosti. Tako sta v času, odkar se je šov zaključil in je bilo jasno, da sta par, s sledilci že dramatično delila svoj razhod. A ljubezni sta nato dala še eno priložnost in po nekoliko več kot letu dni zveze, kar sta pred kratkim praznovala tudi na Instagramu, si očitno želita še kaj več.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Petar Rašić ljubezen zaroka anastasia kaleb sanjski moški hrvaške voyo

Cynthia Erivo bo upodobila mater legendarnega Tupaca Shakurja

24ur.com Poročila sta se Monika Avsenik in Anže Langus Petrovič
24ur.com Anastasia razkrila, kako sta s Petrom rešila svojo ljubezen
Zadovoljna.si Vroča Slovenka vstopa v Love Island Adria
24ur.com Žan Zore srečno zaljubljen: srce mu je ogrela Tamara Talundžić
24ur.com Romantična objava zaljubljenega Petra in Anastasie: Več kot le zgodba
24ur.com Tina v solzah zaradi Tiaga: Kaj potem hočeš od mene?
24ur.com Ljubezen po Sanjskem moškem: Nina Savnik se je poročila v Beogradu
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Močno moško ime z dolgo zgodovino
Močno moško ime z dolgo zgodovino
Ko otroci nagajajo, jih okara kar Pennywise: Priznal, kaj počne doma
Ko otroci nagajajo, jih okara kar Pennywise: Priznal, kaj počne doma
zadovoljna
Portal
Hči Brucea Willisa pokazala grozljive komentarje, ki jih prejema
Pretresljiva zgodba očeta, ki ne neha iskati pogrešanega sina
Pretresljiva zgodba očeta, ki ne neha iskati pogrešanega sina
Dnevni horoskop: Bike čaka uspešen teden, za vodnarje se začenja nova pot
Dnevni horoskop: Bike čaka uspešen teden, za vodnarje se začenja nova pot
Današnji mlaj bo najbolj vplival na ta štiri znamenja
Današnji mlaj bo najbolj vplival na ta štiri znamenja
vizita
Portal
Pri 93 letih ima preprosto navado, ki ji pomaga ohranjati vitalnost
Vas po obroku peče za prsnico ali imate kisel okus v ustih? Morda imate težavo, ki je ne smete zanemariti
Vas po obroku peče za prsnico ali imate kisel okus v ustih? Morda imate težavo, ki je ne smete zanemariti
Nevarnost, ki je ne morete videti ali zavohati: prvi znaki zastrupitve z ogljikovim monoksidom
Nevarnost, ki je ne morete videti ali zavohati: prvi znaki zastrupitve z ogljikovim monoksidom
Brusnični sok dokazano zavira rast zobnih oblog in kislin
Brusnični sok dokazano zavira rast zobnih oblog in kislin
cekin
Portal
250.000 evrov vloženega denarja lahko prinese neverjeten uspeh
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Izplačilo pokojnine na domu: pomembna novost za prejemnike gotovine
Izplačilo pokojnine na domu: pomembna novost za prejemnike gotovine
Ekonomist Jože Sambt: Brez podaljševanja delovne dobe bo pokojninski sistem težko vzdržen
Ekonomist Jože Sambt: Brez podaljševanja delovne dobe bo pokojninski sistem težko vzdržen
moskisvet
Portal
Milijonarka možu odmerja žepnino: Ljudje ga označujejo za poraženca
Ali s polnjenjem telefona čez noč uničujete baterijo?
Ali s polnjenjem telefona čez noč uničujete baterijo?
Glasno smrčite in ponoči hlastate za zrakom? Vzrok je lahko resnejši, kot mislite
Glasno smrčite in ponoči hlastate za zrakom? Vzrok je lahko resnejši, kot mislite
Samo en slab trenuk in večer je uničen
Samo en slab trenuk in večer je uničen
dominvrt
Portal
Ko vrt preseneti: Med radičem zrasel pravi mali gobji gozdiček
Razglašena je barva leta 2027: bi si upali z njo prepleskati svoj dom?
Razglašena je barva leta 2027: bi si upali z njo prepleskati svoj dom?
Prva adventna nedelja bo kmalu tu. Pripravite dom za praznovanje
Prva adventna nedelja bo kmalu tu. Pripravite dom za praznovanje
Na tem mestu perila nikar ne sušite
Na tem mestu perila nikar ne sušite
okusno
Portal
Cvetača je veliko več kot priloga: 5 odličnih načinov, kako jo spremeniti v glavno jed
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
voyo
Portal
Brez konca
Dirka do popolnosti
Dirka do popolnosti
Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022