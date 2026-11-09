Anastasia ob prvi obletnici zveze s Petrom namignila na poroko

Se Anastasia Kaleb in Petar Rašić po dobrem letu zveze že pogovarjata o poroki? Na željo po izmenjavi poročnih zaobljub je z zadnjo objavo na družbenih omrežjih namignila kar Hrvatica sama, ko je objavila posnetek z zelo zgovornim pripisom. "Ko pove najslabši vic kadarkoli, ampak želiš, da te zaprosi," je komentirala svojo reakcijo na posnetku.

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S tem je zmagovalka šova Sanjski moški Hrvaške, ki je ljubezen našla prav v postavnem Srbu, seveda sprožila ugibanja o tem, kdaj se bosta zaljubljenca sprehodila do oltarja. Z besedami 'Kako dolgo še' pa je še dodatno dvignila prah, saj so njuni oboževalci zdaj prepričani, da je zaročni prstan le še korak stran.