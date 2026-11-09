Anastasia ob prvi obletnici zveze s Petrom namignila na poroko

Se Anastasia Kaleb in Petar Rašić po dobrem letu zveze že pogovarjata o poroki? Na željo po izmenjavi poročnih zaobljub je z zadnjo objavo na družbenih omrežjih namignila kar Hrvatica sama, ko je objavila posnetek z zelo zgovornim pripisom. "Ko pove najslabši vic kadarkoli, ampak želiš, da te zaprosi," je komentirala svojo reakcijo na posnetku.
S tem je zmagovalka šova Sanjski moški Hrvaške, ki je ljubezen našla prav v postavnem Srbu, seveda sprožila ugibanja o tem, kdaj se bosta zaljubljenca sprehodila do oltarja. Z besedami 'Kako dolgo še' pa je še dodatno dvignila prah, saj so njuni oboževalci zdaj prepričani, da je zaročni prstan le še korak stran.
Kako se bo razvijal njun odnos, bosta s svojimi sledilci zagotovo delila na družbenih omrežjih. Čeprav sta po koncu šova zatrjevala, da svojega zasebnega življenja ne bosta delila z javnostjo, zdaj zelo pridno objavljata utrinke svoje intimnosti. Tako sta v času, odkar se je šov zaključil in je bilo jasno, da sta par, s sledilci že dramatično delila svoj razhod. A ljubezni sta nato dala še eno priložnost in po nekoliko več kot letu dni zveze, kar sta pred kratkim praznovala tudi na Instagramu, si očitno želita še kaj več.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.