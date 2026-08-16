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Tuja scena

Anastasia razkrila, kako sta s Petrom rešila svojo ljubezen

Zagreb, 16. 08. 2026 08.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
petar in anastasia

Ko sta se pred časom razšla, je Anastasia Kaleb za tuje medije spregovorila o tem, da je bilo za konec ljubezni krivo dejstvo, da so se med njima porušile stvari, ki zanjo pomenijo temelj vsake zveze. S Petrom Rašićem, s katerim sta se zaljubila v zadnji sezoni oddaje Sanjski moški Hrvaške, pa sta dala ljubezni zdaj še eno priložnost in Hrvatica je razkrila zakaj.

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Da se je za razhod s Petrom Rašićem odločila ona, ker je bilo porušeno tisto, kar sama smatra za temelj zveze, je Anastasia Kaleb priznala nekaj dni po novici, da s Sanjskim moškim Hrvaške nista več par. Zdaj pa je ponovno ona tista, ki je spregovorila o tem, zakaj sta dala ljubezni še eno priložnost.

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Hrvatica, ki je Petrovo srce osvojila v zadnji sezoni priljubljenega šova, je prevzela dobršen del odgovornosti za njun razhod. "Imeli ste priložnost in videli ste, da se včasih prehitro odločam. Zdaj sem se naučila, da se pred dokončno odločitvijo malo umirim in razmislim," je povedala za hrvaške medije. Poudarila je, da si je pomembno vzeti trenutek, vdihniti in razmisliti hladne glave, da ne podležeš občutkom jeze in prizadetosti. Hrvatica je tako priznala, da je bila za razhod očitno kriva sama, a da sta se vseeno odločila ljubezni dati še eno priložnost.

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Obenem je tudi razkrila, da je v času krize med partnerjema pomembno, da znaš razmišljati o lepih skupnih trenutkih. "Moj nasvet je, da se spomnite vseh lepih spominov, ki ste jih skupaj gradili, in ne le tistega slabega, kar se je zgodilo, saj vsi delamo napake in nihče ni popoln," je dejala in priznala, da je večinoma prav ponos največja ovira za spravo. "Pogosto čakamo, da bo druga oseba naredila prvi korak. Namesto tega, če nam je resnično mar za to osebo, zakaj ne bi bil jaz tisti, ki prvi poskusi rešiti spor? Enostavno mislim, da ni nič narobe, če pokažete, da vam je mar," je bila iskrena Anastasia.

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Za RTL.hr je še povedala, da je, če vidiš, da med partnerjema obstaja težava, ki jo je mogoče rešiti, saj se imata skupaj v resnici lepo, potrebno spustiti svoj ego. Kljub temu pa vztraja, da je nujno postavljati jasne meje. Borba za nekoga ima po njenih besedah smisel le, če je trud obojestranski. "Ne borite se za nekoga, ki se ne bori za vas," je bila odločna zmagovalka šova, ki je prepričana, da je pomembno ohraniti svoje dostojanstvo in vedeti, kdaj odstopiti. "Vedeli boste, da ste naredili vse, kar je bilo v vaši moči, in si ne boste očitali, da niste poskusili," je dodala in za konec poudarila, da je zelo pomembna tudi ljubezen do samega sebe: "Ne gradite svojega celotnega sveta okoli ene osebe, zgradite ga okoli sebe. Prava ljubezen bo prišla. Najprej se morate naučiti ljubiti sebe, pa se bo vse postavilo na svoje mesto."

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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