Anastasia razkrila, kako sta s Petrom rešila svojo ljubezen

Da se je za razhod s Petrom Rašićem odločila ona, ker je bilo porušeno tisto, kar sama smatra za temelj zveze, je Anastasia Kaleb priznala nekaj dni po novici, da s Sanjskim moškim Hrvaške nista več par. Zdaj pa je ponovno ona tista, ki je spregovorila o tem, zakaj sta dala ljubezni še eno priložnost.

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Hrvatica, ki je Petrovo srce osvojila v zadnji sezoni priljubljenega šova, je prevzela dobršen del odgovornosti za njun razhod. "Imeli ste priložnost in videli ste, da se včasih prehitro odločam. Zdaj sem se naučila, da se pred dokončno odločitvijo malo umirim in razmislim," je povedala za hrvaške medije. Poudarila je, da si je pomembno vzeti trenutek, vdihniti in razmisliti hladne glave, da ne podležeš občutkom jeze in prizadetosti. Hrvatica je tako priznala, da je bila za razhod očitno kriva sama, a da sta se vseeno odločila ljubezni dati še eno priložnost.

Obenem je tudi razkrila, da je v času krize med partnerjema pomembno, da znaš razmišljati o lepih skupnih trenutkih. "Moj nasvet je, da se spomnite vseh lepih spominov, ki ste jih skupaj gradili, in ne le tistega slabega, kar se je zgodilo, saj vsi delamo napake in nihče ni popoln," je dejala in priznala, da je večinoma prav ponos največja ovira za spravo. "Pogosto čakamo, da bo druga oseba naredila prvi korak. Namesto tega, če nam je resnično mar za to osebo, zakaj ne bi bil jaz tisti, ki prvi poskusi rešiti spor? Enostavno mislim, da ni nič narobe, če pokažete, da vam je mar," je bila iskrena Anastasia.

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