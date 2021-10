Anderson Cooper na spletu pod lažnim imenom prodajal mamine umetnine

Novinar in televizijski voditelj je priznal, da je pod imenom Monica na družbenih omrežjih v imenu mame Glorie Vanderbilt sodeloval pri pogajanjih glede cene njenih umetnin in jih oboževalcem tudi prodajal. To je počel kar nekaj let, vse do mamine smrti leta 2019.

Anderson Cooper je v pogovorni oddaji Setha Meyersa priznal, da je svoji zdaj že pokojni mami Glorii Vanderbilt pomagal na nekoliko nenavaden način. Bogata dedinja in umetnica, ki je umrla 17. junija 2019, je imela v svojem sinu neizmerno podporo. 54-letnik je v intervjuju priznal, da ji je pomagal po svojih najboljših močeh.

icon-expand Anderson Cooper FOTO: Reuters

''Moja mama je umrla, ko je imela 95 let, v tistem času jih je štela 91 ... in več ni slikala,'' je Cooper pojasnil Meyersu. Zgodbo je nato nadaljeval: ''Ko sem ji predstavil Instagram, se ji je to družbeno omrežje zdelo magično. Ustvaril sem ji profil, na katerem so bila predstavljena njena dela, in jo tako spravil iz postelje, tako da je znova pričela slikati.'' Profilu Vanderbiltove je nato pričelo slediti na tisoče oboževalcev, nekateri od njih pa so na družbenem omrežju začeli tudi povpraševati po ceni umetničinih del. Starostnica ni imela nobene pomoči pri pregledu nad transakcijami, zato je za pomoč prosila in tudi pooblastila svojega slavnega sina.

icon-expand Cooper z mamo Glorio Vanderbilt FOTO: Profimedia

Dejala je: ''Okej, zakaj si ne izmisliva gospe določene starosti z imenom Monica, ki je dolgoletna in zaupanja vredna asistentka, ta Monica pa boš ti in boš odgovarjal na vsa zasebna sporočila na Instagramu ter komuniciral s tistimi, ki želijo kupiti moje slike,'' je zanimivo anekdoto simpatično opisal Cooper, medtem ko se je občinstvo v studiu glasno smejalo.

Voditelj mreže CNN je tako to počel kar nekaj let, dnevno se je pogajal o ceni slik in obenem opravljal svojo dolgoletno službo televizijske osebnosti. ''Bil sem v Bagdadu in ob delu govoril s kupcem v Monicinem imenu, debata pa je tekla o tem, ali si oseba morda želi plastificiran bel okvir,'' je v smehu dejal.

icon-expand Gloria Vanderbilt je umrla junija 2019. FOTO: AP