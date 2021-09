Anderson Cooper še eden izmed zvezdnikov, ki otroku ne bo zapustil denarja

Liniji zvezdnikov, ki svojim otrokom ne bodo zapustili dediščine, se je pridružil tudi ameriški televizijski voditelj in novinar Anderson Cooper. 54-letnik je dejal, da v dediščino ne verjame ter dodal, da bo s sinom ravnal tako, kot so z njim ravnali njegovi starši. “Za šolanje bo poskrbljeno, kasneje pa se bo moral znajti sam.”

Anderson Cooper se je pridružil zvezdnikom kot so Elton John, Daniel Craig in Jackie Chan ter se odločil, da sinu ne bo zapustil velike količine denarja. Medtem ko so se nekateri zvezdniki odločili celo, da otroci ne bodo videli niti centa, pa je Cooper sprejel nekoliko blažji pravilnik, v okviru katerega bo poskrbel za sinovo šolanje ter ga šele nato pripravil na resnični svet.

icon-expand Anderson Cooper z mamo Glorio Vanderbilt. FOTO: Profimedia

Cooper, ki sicer prihaja iz ene izmed bolj premožnih in vplivnih ameriških družin, dinastije Vanderbilt, je tudi sam odraščal s podobnimi pravili. “Mama mi je dala jasno vedeti, da me nikjer ne čaka denar,” je leta 2014 dejal v pogovoru s Howardom Sternom. Pojasnil je, da zaradi tega ne verjame v denar ter da lahko ta v resnici velikokrat predstavlja prekletstvo. Kljub temu pa je Page Six lani odkril, da je Cooperjeva mama, modna oblikovalka Gloria Vanderbilt, sinu po smrti zapustila dober milijon evrov, kar pa seveda v primerjavi s 170 milijoni evrov, ki jih je Cooper prislužil sam, izgleda kot “drobiž”.