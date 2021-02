Slavni voditelj Anderson Cooper z bivšim živi pod isto streho

Benjamin Maisani in Anderson Cooper

Anderson Cooper je v oddaji voditeljici Ellen DeGeneres zaupal, da sta se z nekdanjim partnerjem Benjaminom Maisanijem dogovorila za skupno skrbništvo in vzgojo nad sinom Wyattom in da po razhodu še vedno živita pod isto streho. To odločitev sta sprejela, ker je Anderson želel, da je Benjamin del sinovega življenja.

"Pravzaprav še vedno živiva v isti hiši, ker se res dobro razumeva. Deluje. Bilo je zanimivo, ker v resnici (Benjamin) ni bil prepričan, da si želi imeti otroka, kar je bil verjetno eden od razlogov, da sva se razšla. Potem pa je prišel na dan z idejo, zdaj pa je odličen starš."

Ellen je nato namignila, ali obstaja možnost, da se pobotata in obudita razmerje. Anderson je brez pomisleka takoj izstrelil: "Ne, to se ne bo zgodilo."

Kljub temu, da je Anderson uradno samski, ne izključuje možnosti, da bi njegov sin v prihodnosti dobil brata ali sestro. "Ne vem. Ja, rad bi imel še kakšnega otroka. Mislim, da bi bilo odlično za Wyatta, če bi imel brata, sestro," je pomislil Anderson, a dodal: "Nisem prepričan, da bi se lahko ukvarjal še z drugim."