Anderson .Paak s tetovažo sporočil: Ko umrem, ne izdajajte več moje glasbe

Anderson .Paak, priljubljeni glasbenik in član dua Silk Sonic, ima pomembno sporočilo za glasbene založbe in njegove prijatelje ter družino. Jasno in glasno je izrazil željo, da si ne želi, da bi njegovo glasbo izdajali poshumno. Odločil se je, da si bo sporočilo kar vtetoviral v roko.

Anderson je sporočilo delil na svojem Instagramu, kjer je razkril napis: "Ko me ne bo več, prosim ne izdajajte moje glasbe poshumno. To so bili le demoni in ni jim bilo namenjeno, da bi jih občinstvo kdaj koli slišalo."