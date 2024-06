Andie MacDowell: Nismo se počutile privlačne, ker so nam govorili drugače

Igralka Andie MacDowell je na dogodku v Cannesu spregovorila o svoji preteklosti in o zaničevanju žensk in njihovega telesa. Zvezdnica je povedala, da se je pred leti izognila dogodku, saj ni želela postati tarča kritik, vendar je dodala, da bi danes storila drugače. 66-letnica se ne boji svojih let in s svojim sivolasim videzom navdušuje vse prisotne.

Andie MacDowell slavi telesa žensk v Hollywoodu in drugod. 66-letna igralka se že vrsto let udeležuje filmskega festivala v Cannesu, med nedavnim intervjujem na festivalu pa je presenetila s svojo izjavo, ki jo je dala reviji People. Ko razmišlja o načinih, kako sta se moda in lepota na dogodku razvijali skozi leta, mati treh otrok razkrije: "Leta 1989 nisem prišla v Cannes promovirat filma Seks, laži in videotrakovi, ker sem imela otroka in bilo me je strah." Igralka je mama sinu Justinu in hčerkama Rainey in Margaret, vse otroke pa ima z nekdanjim možem Paulom Qualleyjem.

Andie MacDowell FOTO: AP icon-expand

Zvezdnica, ki se je udeležila Loréalove podelitve nagrad Lights on Women, verjetno namiguje, da ni želela priti na tako velik dogodek, kot je filmski festival v Cannesu, in postati ranljiva za kritike svojega poporodnega telesa. Pravi, da je bilo takrat v Hollywoodu in drugod kulturno sprejemljivo biti "krut do žensk", vendar ugotavlja, da so se časi spremenili. "Zaradi premika v naših pričakovanjih in ker smo to poudarili, ne morejo biti več takšni do nas," je rekla in dodala, da če bi pred kratkim rodila otroka in bi bil na njenem urniku Cannes, je zdaj ne bi bilo strah priti.

Andie MacDowell na rdeči preprogi v Cannesu. FOTO: AP icon-expand

O času, ko je preskočila dogodek, je še dodala: "Bila sem dojilja, bila sem res velika in materinska in kar koli že, nisem prišla. In to je velika škoda. Žal mi je. Zdaj objemam svoje žensko telo. Mislim, da je zelo seksi. Ampak mislim, da se nismo mogle počutiti seksi v sebi, ker so nam govorili, da nismo," je nadaljevala in dodala, da ženske takšnega vedenja ne odobravajo več. "Sprijaznile smo se s tem in rekle: 'Tako je videti ženska. Nismo dekleta, smo ženske,'" je dodala zvezdnica.