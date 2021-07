Andie MacDowell s sivimi lasmi ponosno predstavlja ženske svojih let

Igralka Andie MacDowell je znana po svojih dolgih kodrastih laseh, o katerih je spregovorila za revijo People. Povedala je, da se kot prepoznan obraz priljubljene lepotne znamke počuti odgovorno za to, da z videzom pozitivno vpliva na starejše ženske. Ravno zato se je odločila, da si las ne bo barvala, kar počne veliko žensk njene starosti. Sprijaznila se je s svojim naravnimi lasmi in lasiščem: "Zaradi sivine je moje lasišče bolj suho. Tekstura je nekoliko ščetinasta, ampak vse to sem sprejela. V svoji koži se počutim prijetno. Všeč sem si. To je točka, do katere prideš v tej starosti," je povedala 63-letna igralka.

Andie je v intervjuju povedala, kako neguje svoje košate lase: "Uporabljam veliko balzama. Nanesem si ga na lasišče in ga pustim učinkovati čez noč." Pri tem je dodala, da želi svojo 'divjo' pričesko poudariti, zato se tudi pri negovanju ne zateka k ravnanju las ali preparatom, ki umetno preprečujejo kodranje.

Februarja je zvezdnica filma Štiri poroke in pogreb v pogovorni oddaji igralke Drew Barrymore povedala, da je odločitev o naravni barvi las sprejela med karanteno, ko sta jo k temu spodbudili hčeri: "Takrat si nisem barvala las in videl se je narastek. Hčeri sta mi nenehno govorili, da sem videti 'kul'. Ideja, da sem lahko videti ′kul′, mi je ugajala, zato sem sprejela odločitev, v kateri uživam." Dodala je, da svojo barvo las raje opiše kot srebrno in ne sivo.

Priljubljena igralka je svojo naravno barvo pričeske pred nekaj dnevi ponosno pokazala na rdeči preprogi na filmskem festivalu v Cannesu.