André Leon Talley in Anna Wintour sta pred njegovo smrtjo zakopala bojno sekiro

Glavna urednica ameriške izdaje revije Vogue in njen nekdanji tesni sodelavec sta se spravila v mesecih pred njegovo smrtjo. Talley, ki je umrl 18. januarja, je o Wintourjevi pisal v svoji avtobiografiji ter jo obtožil številnih nečednih dejanj in spornih postopkov.

André Leon Talley, nekdanji urednik modne biblije, ki se ga gledalci spominjajo tudi kot enega od sodnikov v modnem šovu Tyre Banks, Ameriški top model, je 18. januarja umrl v bolnišnici White Plains v New Yorku. Kot ena od najbolj vplivnih oseb v modnem svetu je v preteklih letih pozornost vzbujal predvsem zaradi dolgotrajnega spora z Anno Wintour. Modna ikona pa naj bi v mesecih pred njegovo smrtjo, težkim besedam navkljub, zakopala bojno sekiro.

icon-expand Andre Leon Talley in Anna Wintour FOTO: Profimedia

Talley je v svoji knjigi spominov leta 2020 svojo nekdanjo nadrejeno označil za brezkompromisno osebo, ki ji je preprosta človeška prijaznost nekaj tujega. Do spora je prišlo kmalu po tem, ko je ostal brez pomembne novinarske vloge na dogodku Met Gala in podcasta v sklopu revije Vogue. Do odpovedi je prišlo nepričakovano, svoje odločitve pa mu Wintourova ni nikoli jasno utemeljila. Sam je trdil, da so ga izločili, ker je bil prestar, predebel in premalo kul.

Anno Wintour naj bi njegove besede, zapisane v knjigi The Chiffon Trenches, močno prizadele, njegove navedbe pa so ji pustile ogromne čustvene in psihične rane. Talley si je kljub vsemu želel rešiti njuno prijateljstvo in pred smrtjo izrazil svojo željo: ''V meni tli upanje, da se bova zmogla drug drugemu opravičiti, še preden umrem. Če pred smrtjo ostanem nemočen, upam, da se bo prikazala ob moji postelji z iztegnjeno roko proti moji in spregovorila naslednje besede: 'Rada te imam. Niti sanja se ti ne, koliko mi pomeniš!'''

Zadnja želja se mu je do neke mere uresničila, ko je 72-letnica spisala posvetilo svojemu dolgoletnemu prijatelju in ga objavila na spletni strani modne revije. Poudarila je, kako pomemben je bil za modni svet in dodala: ''Moja bolečina ob izgubi kolega in prijatelja je neizmerna.'' Opisala ga je kot čudovitega, učenega in izjemno zabavnega. Dodala je, da je njuno prijateljstvo preživelo nekaj težkih trenutkov, v njenem srcu pa bo zmeraj ostal kot briljantna, sočutna oseba, ki je bila radodaren in ljubljen prijatelj.

icon-expand André Leon Talley je umrl 18. januarja letos. FOTO: AP