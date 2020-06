André Leon Talley z opravičilom Anne Wintour sodelavcem ni zadovoljen

Novinar in modni poznavalec je kritičen do opravičila Anne Wintour . Slavna urednica se je do svojih sodelavcev v preteklosti namreč obnašala diskriminatorno. V svoji novi knjigi z naslovom The Chiffon Trenches je Andre spregovoril o kar tri desetletja dolgem prijateljstvu z Anno Wintour in razkril, da je bila do svojih sodelavcev neznosna. Wintourjeva se je za svoje postopke že opravičila in sicer preko elektronske pošte, ki jo je poslala sodelavcem, vendar je bilo opravičilo zelo ohlapno, saj se ni dotaknila konkretnih primerov in dejanj, ki jih je storila.

Ana je v spisanem sporočilu priznala, da je sprejemala odločitve, ki so bile boleče in brez tolerance do raznolikosti: ''Vsem, še posebej temnopoltim članom naše ekipe sporočam, da si lahko samo predstavljam, kako se počutite te dni. Zavedam se tudi, da so bolečina, nasilje in nepravica, s katero se srečujemo v tem času, na svetu že dlje časa. Pomembno jo je prepoznati in glede tega kaj narediti.''Povedala je tudi, da revija Vogue ni naredila dovolj v smeri napredka ter ponujenih možnosti za ostale rase in skupnosti: ''Vogue na žalost ni dal dovolj prostora temnopoltim urednikom, piscem, fotografom, oblikovalcem ter drugim kreativnim strokovnjakom. Zavedam pa se tudi, da je revija objavljala fotografije in zgodbe, ki so bile morda žaljive do določenih skupin in za to sprejemam polno odgovornost.'' Tally je opravičilo označil za medlo in od Anne zahteva, da točneje izpostavi posamezna dejanja iz preteklosti in se za vsako posebej opraviči. Modni poznavalec pa meni tudi, da se Wintourova boji konkurence, saj se je namreč na uredniško mesto Harper's Baazarja zavihtela temnopolta Samira Nasr.