Andrea Bocelli letalsko družbo toži zaradi starega in glasnega letala.

Italijanski operni zvezdnik Andrea Bocelli je pretekli mesec na sodišču v ameriški zvezni državi New Hampshire vložil tožbo proti letalski družbi z luksuznimi privatnimi letali. V njej Italijan trdi, da mu je bilo v nasprotju z vnaprej podpisano pogodbo ponujeno starejše zasebno letalo, ki je povzročalo veliko hrupa. Bocelli od letalske družbe zahteva 582.429 evrov odškodnine, v katero je vštetih 15 letov ter vsota, ki jo je moral odšteti za nadomestne lete, odvetniške usluge in druge stroške, ki so nastali zaradi neupoštevanja vnaprejšnjih dogovorov.

V tožbi je navedeno, da je Bocellijev predstavnik s podjetjem sklenil pogodbo, v kateri je bilo dogovorjeno, da mu bo med koncertno turnejo po Združenih državah Amerike novembra in decembra lani nudilo letalo. Specifikacije dogovora so vključevale sprejemljiv model in leto izdelave letala, ki "idealno ne bi smelo biti starejše od štirih let." To pa ni vse. Ker Bocelli ni velik ljubitelj letov in med njimi pogosto doživlja tesnobo je pogodba vsebovala še nekatere druge specifike.

Pilotu je bilo naročeno, naj na letalu ne daje nobenih informacij o vremenskih razmerah ali nastanku turbolenc. "Bocelli je še posebej občutljiv na povišan hrup, ki ga med letom povzroča starejše letalo. Povišan hrup mu povzroča večjo zaskrbljenost," je zapisano v tožbi in pojasnjeno, da so se s temi zahtevami pri podjetju prvotno strinjali, kasneje pa dogovor kršili, ko so med enim izmed letov pevca in njegovo ekipo opozorili na turbolence. "Med letom 2. decembra iz Santa Ane v Kaliforniji v Cleveland je družba zagotovila letalo Falcon 2000, ki je bilo izdelano leta 1996, stevardesa pa je napovedala prihod turbolenc. Vožnja v starejšem letalu in obvestilo o razmerah sta pevcu povzročila skrbi in strah za lastno varnost."

V tožbi piše še, da se je podjetje sicer opravičilo za nepravilno letalo in napako posadke, vendar je predstavnik podjetja dejal, da niso mogli najti sprejemljivega letala za zadnjih pet datumov turneje. Družba je nato odpovedala lete za zadnje datume in ni zagotovila vračila denarja, zaradi česar je Bocelli moral najeti nove lete pri drugi družbi, ki so ga stali več kot 307.282 evrov, še piše v tožbi.