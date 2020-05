Andrea Bocelli šele zdaj razkril, da je prebolel koronavirus

Italijanski tenorist je v zadnjem intervjuju za italijansko La Stampo povedal, da se je tudi sam okužil z novim koronavirusom, a da prej tega ni želel povedati javnosti, saj ni imel hujših simptomov in je vedel, da se nekateri zaradi tega virusa borijo za življenje.

Andrea Bocelli, priznani italijanski tenorist, je v uradni medijski izjavi zapisal, da so se tako on kot tudi člani njegove družine okužili z novim koronavirusom. 61-letnik je dodal, da o tem prej ni želel javno razpravljati, saj je vedel, da jo je 'dobro odnesel', kot se je izrazil sam. Zaveda se, da so se mnoge družine bale za življenja svojih bližnjih, ki so zboleli za covid-19.

icon-expand Konec marca je prebolel koronavirus, aprila je že nastopil v prazni milanski katedrali. FOTO: Miro Majcen

"Pandemija, ki je pretresla svet, je prizadela tudi mene in mojo družino. A v blagi obliki," je povedal Bocelli in dodal, "nisem hotel po nepotrebnem bremeniti svojih oboževalcev in želel sem zaščititi zasebnost svoje družine. Imeli smo srečo, da smo konec marca hitro in uspešno okrevali." Tenorist bi sicer moral nastopiti v ljubljanskih Stožicah 7. marca, a je slovenska vlada ravno na ta dan sprejela odločitev, da se prepovedo vse javne prireditve zaprtega tipa, kjer bi bilo lahko več kot 500 ljudi. Koncert so kasneje prestavili na 28. november 2020. Da bi pomagal drugim, ki so zboleli za covid-19, se je strinjal, da daruje krvno plazmo in s tem morda pripore k iznajdbi cepiva proti bolezni. "Dobil sem priložnost, da bi daroval kri, s katero bi mogoče našli zdravilo za covid-19 in moj odgovor je bil takoj 'ja'. Skromna, a zelo pomembna gesta, s katero tudi sam pomagam," je še povedal v uradni izjavi.