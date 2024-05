Andrea Bocelli užival na luksuzni jahti z ženo in prijatelji

Andreo Bocellija in njegovo ženo Veronico Berti so pred dnevi posneli na luksuzni jahti blizu italijanskega mesta Forte dei Marmi, kjer sta uživala v družbi prijateljev. Druščina se je kopala, sončila in vozila z vodnimi skuterji. 65-letni tenorist bo 20. obletnico kariere obeležil s turnejo, v sklopu nje pa bo nastopil tudi v puljski Areni.

Andrea Bocelli in njegova žena Veronica Berti sta si privoščila nekaj časa za užitek in se skupaj s prijatelji odpravila na luksuzno jahto, kjer so uživali med sončenjem, plavanjem in vožnjo z vodnimi skuterji. 65-letnika, njegovo 40-letno ženo in preostalo družbo so v objektive ujeli fotografi v bližini italijanskega mesta Forte dei Marmi.

Andrea Bocelli je užival na jahti v družbi prijateljev. FOTO: Profimedia icon-expand

Slavni tenorist in Veronica sta poročena od leta 2014. Spoznala sta se na zabavi leta 2002, ko se je Bocelli ločil od takratne žene Enrice Cenzattu, s katero sta bila poročena 10 let in imata dva sinova.

Andrea Bocelli, ki letos obeležuje 30 let kariere, se je zabaval na luksuzni jahti, z njim je bila tudi žena. FOTO: Profimedia icon-expand