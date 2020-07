Andrea Bocelli z družino uživa na jahti

Slavni operni pevec Andrea Bocelli, ki je zaradi izbruha koronavirusa moral prestaviti svoj marčevski koncert v Ljubljani, z družino uživa na počitnicah na jahti. Za dopustniško destinacijo so izbrali priljubljeno italijansko letovišče Portofino.

icon-expand Andrea Bocelli tudi med dopustom ne more brez glasbe in klavirja. FOTO: Profimedia

61-letni Andrea Bocelli in njegova 26 let mlajša žena Veronica Bertiz družino uživata v poletnem dopustu. Na krovu luksuzne jahte so se jima pridružili tudi ostali člani družine, 8-letna hčerka Virginia in Bocellijeva sinova iz prvega zakona, ki ju ima zEnrico Cenzatti, 22-letni pevec Matteo in 25-letni pianist Amos. Družinski člani so uživali v vožnji s čolnom, na katerem se jim je pridružil tudi Andrea, s seboj pa imajo še vodni skuter. Kot kaže, Andrea niti na dopustu ne more brez glasbe, saj ima na krovu klavir, na katerega je tudi zaigral.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Andrea in Veronica sta se spoznala na neki zabavi leta 2002, ko je bila ona stara komaj 18 let, on pa 44 let. Nekoč je priznala, da se je vanj zaljubila, ko ji je zapel arijo, zaljubila pa sta se v času, ko je bila ona njegova menedžerka. Zaradi velike starostne razlike med njima se svetovno znani operni pevec ni nikoli obremenjeval. Med drugim je celo dejal, da je velika starostna razlika med zakoncema v njegovi družini tradicija. "Med mojima staršema je tudi velika starostna razlika. Poleg tega sem zelo veren in starostna razlika je nekaj, s čimer se pogosto srečujemo v svetopisemskih porokah," je povedal operni pevec. Dodal je, da je prav glasba tisto, kar ga najbolj povezuje z ženo Veronico.

icon-expand Veronica Berti in Andrea Bocelli sta se poročila leta 2014. FOTO: AP