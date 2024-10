Andrew Garfield na rdeči preprogi s kartonasto verzijo Florence Pugh

41-letnik si je zato izmislil prav posebno kartonasto edicijo svoje soigralke v naravni velikosti. Na nedavni projekciji filma We Live In Time, je se je tako z 28-letnico ves čas družil, jo objemal in držal, da ne bi padla. S 'kartonasto Florence' je tudi poziral in se obnašal, kot gre za živo osebo. Fotografije njegove simpatične geste so seveda kmalu preplavile splet. Zvezdnik je tako nasmejal številne oboževalce, Pughova pa ga je celo označila za genija.