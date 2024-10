Andrew Garfield znova samski, razšel se je s Kate Tomas

Zvezdnika so z novim dekletom prvič opazili marca lani, ko sta se med odhodom iz restavracije držala za roke. V enem od julijskih intervjujev se je Kate pritoževala nad tem, da jo javnost opazi zgolj zaradi zveze z 41-letnikom, čeprav je sama izjemno uspešna na svojem področju. "To je frustrirajoče. Ne glede na to, kako uspešna ali vplivna je ženska, vedno je bolj zanimivo, s kom od znanih je v razmerju," je povedala razočarano v intervjuju za The Sunday Times .

Igralec je sicer precej skrivnosten glede svojega zasebnega življenja in ljubezenskih zvez. Večkrat je tako že javno poudaril, da nima interesa deliti podrobnosti svojega osebnega življenja z javnostjo. "Glede mojega dela mi to ustreza, sicer pa se borim za svojo pravico do zasebnega, osebnega življenja. Svojo pravico do navadnosti. Svojo pravico do nereda. Svojo pravico do žalosti. Svojo pravico do izgube, pravico do biti neumen in biti oseba," je povedal v zadnjem intervjuju za Esquire in dodal: "Nikoli ne bom z nikomer govoril, potrdil ali zanikal česar koli o svojem osebnem življenju."