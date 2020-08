Andrew Lloyd Webber del poskusnega cepljenja proti koronavirusu

Andrew Lloyd Webber se je kot eden od prostovoljcev odločil vključiti v poskusno cepljenje proti koronavirusu in ob tem proces delil delil s številnimi sledilci na omrežju Instagram. Pod objavo je dodal zapis: ''Pravkar sem zaključil oxfordsko poskusno cepljenje covid-19.'' 72-letni ustvarjalec priljubljenega muzikala Mačke je objavil fotografijo, ki je nastala med cepljenjem, ki se je odvijalo pred nekaj dnevi. Udeležil se ga je s posebnim razlogom: ''Naredil bom vse, kar je mogoče, da se bodo znova lahko odprla velika ter manjša gledališča in da bodo lahko igralci ter glasbeniki odšli znova na delo.''

Webber je že pred tem najavil, da bo del poskusnega cepljenja pod okriljem Univerze v Oxfordu v sodelovanjem z farmacevtskim podjetjem AstraZeneca. Oboževalci so umetnika podprli in ga zaradi nesebične geste zasuli s pozitivnimi komentarji.''Obilo spoštovanja, gospod'' ter ''To je izredno pogumno, zahvaljujem se vam,''so bili samo nekateri od lepih odzivov na dejanje.