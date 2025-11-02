Andrew omogočil ogled Buckinghamske palače za posel, vreden 1,5 milijona evrov

BBC razkriva nov škandal, povezan z Andrewom Mountbattenom Windsorjem. Po njihovem poročanju je za poslovneža, ki sta se ukvarjala s kriptovalutami, organiziral zasebni ogled Buckinghamske palače, medtem ko je bila v njej tedanja kraljica Elizabeta II.
Podjetje Jaya Blooma in Michaela Eversa je Andrewovo nekdanjo ženo Sarah Ferguson najelo kot ambasadorko blagovne znamke in ji plačalo 1,4 milijona funtov (okoli 1,5 milijona evrov). V času obiska palače je Ferguson že delala za omenjeno podjetje.
Kot poročajo, so Blooma in Eversa do palače pripeljali s prinčevim zasebnim avtomobilom, nato pa ju pospremili v dvor, kjer sta se po zatrjevanju enega od udeležencev srečala tudi s kraljico.
Nekdanji zaposleni v kraljevi palači je potrdil, da je bilo osebje seznanjeno z obiskom. "Šlo je za sprejem, ki bi ga pričakovali, če bi prevažali člana kraljeve družine," je dejal vir. Kot je poudaril Evers, so jima prepovedali fotografiranje s kraljico. "Niso želeli, da bi kdo vedel, da smo se srečali z Elizabeto. In bilo je zelo, zelo kratko, saj se ni počutila najbolje," je povedal in dodal, da ni šlo za formalno srečanje. Bloom srečanje s kraljico sicer zanika.
Takratni princ je dvojico kasneje istega dne povabil na svoj dogodek Pitch@Palace. Skupaj naj bi večerjali tako z Andrewom in Sarah kot tudi z njunima hčerama, princeso Eugenie in princeso Beatrice.
Projekt je sicer zaradi slabega zaslužka klavrno propadel, aprila 2021 pa so nekateri investitorji proti podjetju sprožili pravne postopke. Trdili so namreč, da milijoni, ki so jih vložili, niso bili upoštevani pri zaslužku podjetja. Sodišče jim je nato dosodilo 4,1 milijona dolarjev (okoli 3,5 milijona evrov) odškodnine.
S tem se znova odpira vprašanje, kako sta Andrew in Sarah financirala svoj življenjski slog, prav tako pa afera potrjuje pomisleke mnogih o izkoriščanju kraljevih nazivov za poslovne in zasebne koristi.
Nova afera je odjeknila le nekaj dni po tem, ko je kralj Karel III. svojemu mlajšemu bratu odvzel še naziv princa.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.