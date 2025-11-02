Andrew omogočil ogled Buckinghamske palače za posel, vreden 1,5 milijona evrov

Andrew Mountbatten Windsor, ki mu je kralj ta teden po letih škandalov dokončno odvzel naziv princa, se je znašel v novi aferi. BBC je namreč razkril, da je dvema poslovnežema, ki sta poslovno sodelovala z njegovo nekdanjo ženo in ji izplačala za 1,5 milijona evrov honorarja, omogočil zasebni ogled Buckinghamske palače. Afera tako potrjuje pomisleke mnogih, ki so trdili, da je Andrew izkoriščal kraljeve nazive za poslovne in zasebne koristi.

BBC razkriva nov škandal, povezan z Andrewom Mountbattenom Windsorjem. Po njihovem poročanju je za poslovneža, ki sta se ukvarjala s kriptovalutami, organiziral zasebni ogled Buckinghamske palače, medtem ko je bila v njej tedanja kraljica Elizabeta II.

Andrew Mountbatten Windsor in Sarah Ferguson FOTO: Profimedia icon-expand

Podjetje Jaya Blooma in Michaela Eversa je Andrewovo nekdanjo ženo Sarah Ferguson najelo kot ambasadorko blagovne znamke in ji plačalo 1,4 milijona funtov (okoli 1,5 milijona evrov). V času obiska palače je Ferguson že delala za omenjeno podjetje. Kot poročajo, so Blooma in Eversa do palače pripeljali s prinčevim zasebnim avtomobilom, nato pa ju pospremili v dvor, kjer sta se po zatrjevanju enega od udeležencev srečala tudi s kraljico.

Buckinghamska palača FOTO: Profimedia icon-expand

Nekdanji zaposleni v kraljevi palači je potrdil, da je bilo osebje seznanjeno z obiskom. "Šlo je za sprejem, ki bi ga pričakovali, če bi prevažali člana kraljeve družine," je dejal vir. Kot je poudaril Evers, so jima prepovedali fotografiranje s kraljico. "Niso želeli, da bi kdo vedel, da smo se srečali z Elizabeto. In bilo je zelo, zelo kratko, saj se ni počutila najbolje," je povedal in dodal, da ni šlo za formalno srečanje. Bloom srečanje s kraljico sicer zanika. Takratni princ je dvojico kasneje istega dne povabil na svoj dogodek Pitch@Palace. Skupaj naj bi večerjali tako z Andrewom in Sarah kot tudi z njunima hčerama, princeso Eugenie in princeso Beatrice.