Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Andrew omogočil ogled Buckinghamske palače za posel, vreden 1,5 milijona evrov

London, 02. 11. 2025 11.25 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M.
Komentarji
10

Andrew Mountbatten Windsor, ki mu je kralj ta teden po letih škandalov dokončno odvzel naziv princa, se je znašel v novi aferi. BBC je namreč razkril, da je dvema poslovnežema, ki sta poslovno sodelovala z njegovo nekdanjo ženo in ji izplačala za 1,5 milijona evrov honorarja, omogočil zasebni ogled Buckinghamske palače. Afera tako potrjuje pomisleke mnogih, ki so trdili, da je Andrew izkoriščal kraljeve nazive za poslovne in zasebne koristi.

BBC razkriva nov škandal, povezan z Andrewom Mountbattenom Windsorjem. Po njihovem poročanju je za poslovneža, ki sta se ukvarjala s kriptovalutami, organiziral zasebni ogled Buckinghamske palače, medtem ko je bila v njej tedanja kraljica Elizabeta II

Andrew Mountbatten Windsor in Sarah Ferguson
Andrew Mountbatten Windsor in Sarah Ferguson FOTO: Profimedia

Podjetje Jaya Blooma in Michaela Eversa je Andrewovo nekdanjo ženo Sarah Ferguson najelo kot ambasadorko blagovne znamke in ji plačalo 1,4 milijona funtov (okoli 1,5 milijona evrov). V času obiska palače je Ferguson že delala za omenjeno podjetje.

Kot poročajo, so Blooma in Eversa do palače pripeljali s prinčevim zasebnim avtomobilom, nato pa ju pospremili v dvor, kjer sta se po zatrjevanju enega od udeležencev srečala tudi s kraljico.

Buckinghamska palača
Buckinghamska palača FOTO: Profimedia

Nekdanji zaposleni v kraljevi palači je potrdil, da je bilo osebje seznanjeno z obiskom. "Šlo je za sprejem, ki bi ga pričakovali, če bi prevažali člana kraljeve družine," je dejal vir. Kot je poudaril Evers, so jima prepovedali fotografiranje s kraljico. "Niso želeli, da bi kdo vedel, da smo se srečali z Elizabeto. In bilo je zelo, zelo kratko, saj se ni počutila najbolje," je povedal in dodal, da ni šlo za formalno srečanje. Bloom srečanje s kraljico sicer zanika.

Takratni princ je dvojico kasneje istega dne povabil na svoj dogodek Pitch@Palace. Skupaj naj bi večerjali tako z Andrewom in Sarah kot tudi z njunima hčerama, princeso Eugenie in princeso Beatrice.

Preberi še Razkrit nov pogovor med Andrewom in Epsteinom, vse več pozivov k pojasnilom

Projekt je sicer zaradi slabega zaslužka klavrno propadel, aprila 2021 pa so nekateri investitorji proti podjetju sprožili pravne postopke. Trdili so namreč, da milijoni, ki so jih vložili, niso bili upoštevani pri zaslužku podjetja. Sodišče jim je nato dosodilo 4,1 milijona dolarjev (okoli 3,5 milijona evrov) odškodnine.

S tem se znova odpira vprašanje, kako sta Andrew in Sarah financirala svoj življenjski slog, prav tako pa afera potrjuje pomisleke mnogih o izkoriščanju kraljevih nazivov za poslovne in zasebne koristi.

Nova afera je odjeknila le nekaj dni po tem, ko je kralj Karel III. svojemu mlajšemu bratu odvzel še naziv princa.

andrew buckinghamska palača sarah ferguson
Naslednji članek

Justin Bieber: Če poželjivo misliš na drugo žensko, je to že varanje

SORODNI ČLANKI

Razkrit nov pogovor med Andrewom in Epsteinom, vse več pozivov k pojasnilom

Princesi pred očetovo izgubo naziva odpotovali iz Velike Britanije

Princ Andrew izgubil še naziv princa

Protestnik kralja Karla soočil z vprašanji o princu Andrewu

Se princ Andrew seli iz svojega luksuznega domovanja?

'Princu Andrewu so všeč blondinke, do njih so mu pomagali zaposleni'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
iziizi
02. 11. 2025 12.35
kaj ima to z slovenijo in problematiko aferami romi ,muslimani ,ki jim v soli dajejo poseben jedilnik ,hallo kdo je prišel ka mi DOL ALI ONI GOR kdo se mora komu prilagajat
ODGOVORI
0 0
r h
02. 11. 2025 12.16
+2
Lopovska baraba je prišla na svojo školjko.
ODGOVORI
2 0
mario7
02. 11. 2025 12.13
-1
To lahko komentiramo. Dogajanja v Sloveniji, predvsem v NM ne. holop. Kmalu bodo volitve.
ODGOVORI
3 4
enajstdvanajst1
02. 11. 2025 12.10
+3
KAKO SO TAM S PONOSOM NAPISALI OBA STA BRITANSKA DRZAVLJANA... drzavljana sta britanska vendar z muslimanskimi koreninami VOLITE DESNE ČE NE SE BO TO SAMO STOPNJEVALO.
ODGOVORI
6 3
Morgoth
02. 11. 2025 12.23
+0
Pakisralca
ODGOVORI
1 1
Finfer
02. 11. 2025 12.03
+7
Še ne dokaz več da bi morali ukiniti to ničvredno kraljevino in tudi ostale po evropi ker povzročajo samo propad in gnitje zahodne ničvredne in pohlepne družbe !!
ODGOVORI
8 1
Slovenska pomlad
02. 11. 2025 11.52
+4
Potem pa govorijo,da je Janša skorumpiran samo zato,ker je prodajal orožje za svoj žep in jemal podkupnine.
ODGOVORI
9 5
Greznica
02. 11. 2025 12.17
+3
extremno slab primer .... nismo pozabili na orožarske posle s patrio vred ...
ODGOVORI
4 1
bb5a
02. 11. 2025 11.49
+8
Peljal je ljudu k svoji mami, res škandal... rajš napište kako so potekal protesti v Whitechapel delu Londona, tko da bodo ljudje vedl kaj nas čaka pa to...
ODGOVORI
9 1
Ice_Cat
02. 11. 2025 11.45
+7
Zakaj nas to briga🤷
ODGOVORI
9 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330