Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Andrew po razkritju novih Epsteinovih dokumentov vendarle zapustil Windsor

London, 04. 02. 2026 12.54 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
K.Z.
Princ Andrew

Andrew Mountbatten-Windsor se je vendarle izselil iz domovanja v Windsorju, ki pripada kraljevi družini, in začasno biva na posestvu v Norfolku. Čeprav je bila selitev osramočenega kraljevega brata načrtovana, pa naj bi se zaradi razkritja novih Epsteinovih dokumentov zgodila nekoliko prej.

Brat angleškega kralja, ki so mu po škandalih odvzeli tudi naziv princa, se je izselil iz posestva v Windsorju. Andrew Mountbatten-Windsor je domovanje zapustil pred dnevi v nočnih urah, trenutno pa biva v Norfolku, saj njegovo novo bivališče še urejajo. Buckinghamska palača je že oktobra sporočila, da je Andrewova selitev načrtovana za začetek leta 2026, zaradi objave novih Epsteinovih dokumentov, v katerih je kraljev brat znova omenjen, pa se je zgodila nekoliko prej, kot so sprva mislili.

Andrew Mountbatten-Windsor se je preselil na kraljevo zasebno posestvo v Norfolk.
Andrew Mountbatten-Windsor se je preselil na kraljevo zasebno posestvo v Norfolk.
FOTO: Profimedia

Andrew sedaj biva na zasebnem bratovem posestvu, stroške njegovega bivanja pa naj bi prav tako kril kralj. Mlajši Charlesov brat naj bi tudi v prihodnje živel na tem posestvu, katerega del je posebna rezidenca Marsh Farm, ki jo trenutno urejajo za njegovo dolgoročno bivanje.

Težave, povezane z nekdanjim princem, so bile za kraljevo družino velik izziv, reševali pa so jih počasi in predvsem neučinkovito. Simbolična najemnina, ki jo je plačeval za bivanje v kraljevem dvorcu, je le eden od pokazateljev, kakšno življenje je živel, javnost pa se sprašuje tudi o transparentnosti, zlorabi statusa, javnih financ in privilegijev, ki jih je imel kot član kraljeve družine.

Preberi še Nove obtožbe: po srečanju s princem Andrewom še ogled Buckinghamske palače?

Kraljeva družina naj bi upala, da bo Andrewova selitev pomembna sprememba, ki ga bo držala stran od oči javnosti. Kljub škandalom, povezanim z njim, pa naj bi kraljev brat ostal pomemben član družine, kar dokazuje tudi dejstvo, da so ga naselili na njegovem zasebnem posestvu. Nekdanji vojvoda Yorški naj bi se v prihodnjih tednih vrnil v dvorec Windsor, kjer še ima vse svoje stvari in se nato v celoti preselil v Norfolk. Ulični fotografi so Andrewa v Windsorju sicer v objektive nazadnje ujeli na dan selitve, ko je jezdil, nato pa z avtom zapustil posestvo in jim pomahal.

Razlagalnik

Andrew Mountbatten-Windsor, uradno znan kot princ Andrew, vojvoda Yorški, je drugi sin kraljice Elizabete II. in princa Philipa ter mlajši brat trenutnega britanskega kralja Karla III. Rodil se je leta 1960 in je bil v svoji vojaški karieri pilot helikopterja v Kraljevi mornarici. Zaradi škandalov, zlasti obtožb spolne zlorabe, povezanih z Jeffreyjem Epsteinom, se je umaknil iz javnega življenja in se odpovedal svojim kraljevskim dolžnostim ter nazivom.

Jeffrey Epstein je bil ameriški finančnik in obsojeni spolni kriminalec, ki je bil znan po svojih bogatih in vplivnih prijateljih. Obtožen je bil trgovine z belim blagom in zarote, da je vodil mrežo za spolno izkoriščanje mladoletnic. Princ Andrew je bil z Epsteinom prijatelj in je bil večkrat omenjen v sodnih dokumentih, povezanih z Epsteinovimi zločini. Ena od žrtev je trdila, da jo je Epstein prisilil k spolnim odnosom s princem Andrewom, kar pa princ Andrew odločno zanika. Te obtožbe so močno vplivale na njegov javni ugled in položaj v kraljevi družini.

Posestvo v Norfolku, omenjeno v članku, se nanaša na Sandringhamsko posestvo, ki je v lasti britanske kraljeve družine in leži v grofiji Norfolk v Angliji. To je ena od kraljevih rezidenc, kjer se nahaja tudi Sandringhamska hiša, ki je bila priljubljena zasebna rezidenca kraljice Elizabete II. Posestvo obsega obsežna zemljišča, gozdove in kmetije, vključno z manjšimi rezidencami, kot je Marsh Farm, ki jo trenutno urejajo za princa Andrewa.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
kralj brat epstein dokumenti selitev princ Andrew Mountbatten-Windsor

Bo Sharon Osbourne županja Birminghama?

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prelepa Soča
04. 02. 2026 14.34
In????
Odgovori
0 0
Zmaga Ukrajini
04. 02. 2026 14.22
Mimogrede, on NI bival v gradu Windsor (ta je namenjen večjim protokolarnim in drugim KRALJEVIM dogodkom, zadnja leta je bil tudi dom pokojne kraljice Elizabete II.), pač pa je bil Andrewu namenjen Royal Lodge, ki leži na POSESTVU WINDSOR, kjer je bival z bivšo ženo in iz katerega bi se moral že pred časom izseliti. Skratka ta bela palača v tem članku ni dvorec Windsor, pač pa Royal Lodge (Angleži ji pravijo "mini palača").
Odgovori
0 0
medŠihtom
04. 02. 2026 14.06
se pravi če jaz mrknem miljardo, pa rečem, ja no sej se bom preselil, vse je ok, je to potem dovolj huda kazen. hehehehehe. golob se je v tem mnandatu že ene 4x preselil a se ni.
Odgovori
+1
1 0
Banion
04. 02. 2026 13.45
joj kakšni puritanci, kralj poročen z diano ga je biksal s kamilo, lepotico zamenjal za zmaja, no morda malo bolj voljnega izpolnjevati nejgove ideje podobne kot so bile bratove la da je ta ubral drugo pot
Odgovori
+4
4 0
trollolll
04. 02. 2026 14.26
puritanci? a si ti normalen? andrew je obtozen, da je delal packarije z mladoletnicami. nocem niti vedet, kaj imas ti v zgodovini brskalnika
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
13-letni junak: plaval štiri ure in rešil življenje svoji družini
5 načinov, kako vzgojiti inteligentnega otroka
5 načinov, kako vzgojiti inteligentnega otroka
Presenečenje! Znana Slovenka skrivala nosečnost
Presenečenje! Znana Slovenka skrivala nosečnost
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
zadovoljna
Portal
Vračajo se čevlji, ki smo jih nosile v 90-ih
Dnevni horoskop: Pred ovni je iskren pogovor, vodnarje čaka soočenje
Dnevni horoskop: Pred ovni je iskren pogovor, vodnarje čaka soočenje
Izgubil ženo, ki jo je ljubil več kot tri desetletja
Izgubil ženo, ki jo je ljubil več kot tri desetletja
Hrvaška misica se je zaljubila v tega športnika
Hrvaška misica se je zaljubila v tega športnika
vizita
Portal
Krivec za visok krvni tlak, ki ga nikoli ne bi pričakovali
Resna tveganja priljubljene diete za izgubo telesne teže, razkrita v novi raziskavi
Resna tveganja priljubljene diete za izgubo telesne teže, razkrita v novi raziskavi
Preživetje pri raku dosega zgodovinski mejnik
Preživetje pri raku dosega zgodovinski mejnik
Somatizacijska motnja: telo je s čustvi povezano bolj, kot verjamemo
Somatizacijska motnja: telo je s čustvi povezano bolj, kot verjamemo
cekin
Portal
Bančni kredit brez čakanja
Koliko stane ogled letošnjih olimpijskih iger?
Koliko stane ogled letošnjih olimpijskih iger?
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin
Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin
moskisvet
Portal
V teh znamenjih so rojeni ljudje, ki vedno igrajo vlogo žrtve
Dirkač Formule 1 in resničnostna zvezdnica: Na obzorju nova romanca?
Dirkač Formule 1 in resničnostna zvezdnica: Na obzorju nova romanca?
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Tega ne smete avtomehaniku nikoli reči
Tega ne smete avtomehaniku nikoli reči
dominvrt
Portal
Mačka Dublin ganila svet
To storite z vsako novo rastlino, ki jo prinesete v svoj dom
To storite z vsako novo rastlino, ki jo prinesete v svoj dom
Kako skriti nered spremeniti v urejen in funkcionalen prostor
Kako skriti nered spremeniti v urejen in funkcionalen prostor
Dobri in slabi sosedje na vrtu - seznanite se s pravili pred vrtnarsko sezono
Dobri in slabi sosedje na vrtu - seznanite se s pravili pred vrtnarsko sezono
okusno
Portal
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
6 sestavin, ki juho spremenijo v mojstrovino
6 sestavin, ki juho spremenijo v mojstrovino
Kremasta gorčična omaka, ki navduši
Kremasta gorčična omaka, ki navduši
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1515