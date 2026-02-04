Andrew po razkritju novih Epsteinovih dokumentov vendarle zapustil Windsor

Brat angleškega kralja, ki so mu po škandalih odvzeli tudi naziv princa, se je izselil iz posestva v Windsorju. Andrew Mountbatten-Windsor je domovanje zapustil pred dnevi v nočnih urah, trenutno pa biva v Norfolku, saj njegovo novo bivališče še urejajo. Buckinghamska palača je že oktobra sporočila, da je Andrewova selitev načrtovana za začetek leta 2026, zaradi objave novih Epsteinovih dokumentov, v katerih je kraljev brat znova omenjen, pa se je zgodila nekoliko prej, kot so sprva mislili.
Andrew sedaj biva na zasebnem bratovem posestvu, stroške njegovega bivanja pa naj bi prav tako kril kralj. Mlajši Charlesov brat naj bi tudi v prihodnje živel na tem posestvu, katerega del je posebna rezidenca Marsh Farm, ki jo trenutno urejajo za njegovo dolgoročno bivanje.
Težave, povezane z nekdanjim princem, so bile za kraljevo družino velik izziv, reševali pa so jih počasi in predvsem neučinkovito. Simbolična najemnina, ki jo je plačeval za bivanje v kraljevem dvorcu, je le eden od pokazateljev, kakšno življenje je živel, javnost pa se sprašuje tudi o transparentnosti, zlorabi statusa, javnih financ in privilegijev, ki jih je imel kot član kraljeve družine.
Kraljeva družina naj bi upala, da bo Andrewova selitev pomembna sprememba, ki ga bo držala stran od oči javnosti. Kljub škandalom, povezanim z njim, pa naj bi kraljev brat ostal pomemben član družine, kar dokazuje tudi dejstvo, da so ga naselili na njegovem zasebnem posestvu. Nekdanji vojvoda Yorški naj bi se v prihodnjih tednih vrnil v dvorec Windsor, kjer še ima vse svoje stvari in se nato v celoti preselil v Norfolk. Ulični fotografi so Andrewa v Windsorju sicer v objektive nazadnje ujeli na dan selitve, ko je jezdil, nato pa z avtom zapustil posestvo in jim pomahal.
Andrew Mountbatten-Windsor, uradno znan kot princ Andrew, vojvoda Yorški, je drugi sin kraljice Elizabete II. in princa Philipa ter mlajši brat trenutnega britanskega kralja Karla III. Rodil se je leta 1960 in je bil v svoji vojaški karieri pilot helikopterja v Kraljevi mornarici. Zaradi škandalov, zlasti obtožb spolne zlorabe, povezanih z Jeffreyjem Epsteinom, se je umaknil iz javnega življenja in se odpovedal svojim kraljevskim dolžnostim ter nazivom.
Jeffrey Epstein je bil ameriški finančnik in obsojeni spolni kriminalec, ki je bil znan po svojih bogatih in vplivnih prijateljih. Obtožen je bil trgovine z belim blagom in zarote, da je vodil mrežo za spolno izkoriščanje mladoletnic. Princ Andrew je bil z Epsteinom prijatelj in je bil večkrat omenjen v sodnih dokumentih, povezanih z Epsteinovimi zločini. Ena od žrtev je trdila, da jo je Epstein prisilil k spolnim odnosom s princem Andrewom, kar pa princ Andrew odločno zanika. Te obtožbe so močno vplivale na njegov javni ugled in položaj v kraljevi družini.
Posestvo v Norfolku, omenjeno v članku, se nanaša na Sandringhamsko posestvo, ki je v lasti britanske kraljeve družine in leži v grofiji Norfolk v Angliji. To je ena od kraljevih rezidenc, kjer se nahaja tudi Sandringhamska hiša, ki je bila priljubljena zasebna rezidenca kraljice Elizabete II. Posestvo obsega obsežna zemljišča, gozdove in kmetije, vključno z manjšimi rezidencami, kot je Marsh Farm, ki jo trenutno urejajo za princa Andrewa.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.