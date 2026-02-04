Andrew po razkritju novih Epsteinovih dokumentov vendarle zapustil Windsor

Brat angleškega kralja, ki so mu po škandalih odvzeli tudi naziv princa, se je izselil iz posestva v Windsorju. Andrew Mountbatten-Windsor je domovanje zapustil pred dnevi v nočnih urah, trenutno pa biva v Norfolku, saj njegovo novo bivališče še urejajo. Buckinghamska palača je že oktobra sporočila, da je Andrewova selitev načrtovana za začetek leta 2026, zaradi objave novih Epsteinovih dokumentov, v katerih je kraljev brat znova omenjen, pa se je zgodila nekoliko prej, kot so sprva mislili.

Andrew Mountbatten-Windsor se je preselil na kraljevo zasebno posestvo v Norfolk. FOTO: Profimedia

Andrew sedaj biva na zasebnem bratovem posestvu, stroške njegovega bivanja pa naj bi prav tako kril kralj. Mlajši Charlesov brat naj bi tudi v prihodnje živel na tem posestvu, katerega del je posebna rezidenca Marsh Farm, ki jo trenutno urejajo za njegovo dolgoročno bivanje.

Andrew je zapustil dvorec Windsor. Profimedia

Zasebno posestvo Sandringham v Norfolku, kjer bo v manjši rezidenci odslej bival Andrew. Profimedia



Težave, povezane z nekdanjim princem, so bile za kraljevo družino velik izziv, reševali pa so jih počasi in predvsem neučinkovito. Simbolična najemnina, ki jo je plačeval za bivanje v kraljevem dvorcu, je le eden od pokazateljev, kakšno življenje je živel, javnost pa se sprašuje tudi o transparentnosti, zlorabi statusa, javnih financ in privilegijev, ki jih je imel kot član kraljeve družine.

Kraljeva družina naj bi upala, da bo Andrewova selitev pomembna sprememba, ki ga bo držala stran od oči javnosti. Kljub škandalom, povezanim z njim, pa naj bi kraljev brat ostal pomemben član družine, kar dokazuje tudi dejstvo, da so ga naselili na njegovem zasebnem posestvu. Nekdanji vojvoda Yorški naj bi se v prihodnjih tednih vrnil v dvorec Windsor, kjer še ima vse svoje stvari in se nato v celoti preselil v Norfolk. Ulični fotografi so Andrewa v Windsorju sicer v objektive nazadnje ujeli na dan selitve, ko je jezdil, nato pa z avtom zapustil posestvo in jim pomahal.