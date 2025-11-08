Andrew po škandalih tudi uradno brez statusa princa

Potem ko se je mlajši brat kralja Karla III. zaradi škandalov, povezanih z odnosom s spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, odpovedal častnim nazivom in naslovom, ki jih je prejel ob rojstvu, je sedaj tudi uradno ostal brez statusa princa. Njegovo ime se bo odslej glasilo Andrew Mountbatten Windsor.

Britanski kralj Karel III. je mlajšemu bratu Andrewu tudi uradno odvzel status princa. Potem ko se je pred tedni že odpovedal nazivu vojvode Yorškega in ostalim častnim nazivom in naslovom, ki jih je prejel ob rojstvu, bo odslej znan kot Andrew Mountbatten Windsor. Kot je sporočila Buckinghamska palača, se bo moral kraljev brat preseliti iz 30-sobne vile, v kateri je bival več kot dve desetletji.

Kralj Karel III. je bratu Andrewu odvzel tudi status princa. FOTO: Profimedia icon-expand

Palača je javno objavila uradni dokument, ki potrjuje, da je kralj mlajšemu bratu poleg naziva vojvode odvzel še status princa, s tem pa ni več upravičen do kraljevega imetja in nazivanja s kraljeva visokost'. Dokument, ki je potrjen s kraljevim pečatom, povzema BBC.

Andrew se bo sedaj vendarle moral izseliti tudi iz ogromne vile, v kateri že več kot 20 let biva praktično brezplačno, preselil pa naj bi se v drugo zasebno nastanitev v Norfolku, katere najem bo financiral kralj, je nedavno poročal BBC.

Dolgoletni pritisk javnosti

Andrew je zaradi prijateljevanja s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom že leta tarča kritik javnosti. Svoje ime si je leta 2019 skušal oprati z zdaj neslavnim intervjujem za BBC-jev Newsnight. Zatem se je umaknil iz javnosti in ne opravlja več dolžnosti, povezanih s kraljevo družino. Od leta 2021 ne uporablja več kraljevega naziva in ni več aktiven član kraljeve družine.