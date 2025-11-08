Svetli način
Tuja scena

Andrew po škandalih tudi uradno brez statusa princa

London, 08. 11. 2025 14.28 | Posodobljeno pred 48 minutami

Avtor
K.Z.
Potem ko se je mlajši brat kralja Karla III. zaradi škandalov, povezanih z odnosom s spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, odpovedal častnim nazivom in naslovom, ki jih je prejel ob rojstvu, je sedaj tudi uradno ostal brez statusa princa. Njegovo ime se bo odslej glasilo Andrew Mountbatten Windsor.

Britanski kralj Karel III. je mlajšemu bratu Andrewu tudi uradno odvzel status princa. Potem ko se je pred tedni že odpovedal nazivu vojvode Yorškega in ostalim častnim nazivom in naslovom, ki jih je prejel ob rojstvu, bo odslej znan kot Andrew Mountbatten Windsor. Kot je sporočila Buckinghamska palača, se bo moral kraljev brat preseliti iz 30-sobne vile, v kateri je bival več kot dve desetletji.

Kralj Karel III. je bratu Andrewu odvzel tudi status princa.
Kralj Karel III. je bratu Andrewu odvzel tudi status princa. FOTO: Profimedia

Palača je javno objavila uradni dokument, ki potrjuje, da je kralj mlajšemu bratu poleg naziva vojvode odvzel še status princa, s tem pa ni več upravičen do kraljevega imetja in nazivanja s kraljeva visokost'. Dokument, ki je potrjen s kraljevim pečatom, povzema BBC.

Andrew se bo sedaj vendarle moral izseliti tudi iz ogromne vile, v kateri že več kot 20 let biva praktično brezplačno, preselil pa naj bi se v drugo zasebno nastanitev v Norfolku, katere najem bo financiral kralj, je nedavno poročal BBC.

Dolgoletni pritisk javnosti

Andrew je zaradi prijateljevanja s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom že leta tarča kritik javnosti. Svoje ime si je leta 2019 skušal oprati z zdaj neslavnim intervjujem za BBC-jev Newsnight. Zatem se je umaknil iz javnosti in ne opravlja več dolžnosti, povezanih s kraljevo družino. Od leta 2021 ne uporablja več kraljevega naziva in ni več aktiven član kraljeve družine.

Po posthumnem izidu knjige Virginie Giuffre, ene najbolj znanih Epsteinovih tožnic, je bilo slišati mnenje mnogih, da bi morali princu Andrewu odvzeti naziv princa, ki mu ga je kralj podelil ob rojstvu. V knjigi spominov je Giuffre namreč opisala tri primere, v katerih naj bi imel princ Andrew z njo spolne odnose.

princ andrew naziv status princ kralj karel III.
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medŠihtom
08. 11. 2025 15.17
oba na mentalnem nivoju 11 letnikov. kot civila bi bila invalidsko upokojena vsled nesposobnosti česarkoli.
ODGOVORI
0 0
suleol
08. 11. 2025 15.05
no in kaj zdaj sivurmo nebo pod mostom kaj se to nas tice
ODGOVORI
0 0
ivan z Doba
08. 11. 2025 15.01
Zblojena familija. En ima rad mlade, druhi stare.
ODGOVORI
0 0
JApajaDAja
08. 11. 2025 14.53
+3
..to je ta izprijena "elita", ki se ji svet klanja in časti...
ODGOVORI
3 0
Ici
08. 11. 2025 14.48
+1
Windsorji si po vseh aferah, ki sta so si jih v preteklosti privoščili člani kraljeve družine, ne morejo in ne smejo privoščiti še pedofilskega princa Andrewa.
ODGOVORI
1 0
