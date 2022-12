Andrew Tate bo v Romuniji pridržan 30 dni

Kontroverzni spletni vplivnež Andrew Tate je bil v četrtek skupaj z bratom Tristanom v okviru preiskave trgovine z ljudmi in posilstva pridržan v Romuniji. Kot poroča BBC , bo tam pridržan 30 dni, saj je sodišče odobrilo zahtevi policije. Poleg bratov Tate sta osumljena in pridržana še dva Romuna, ki naj bi z njima vodila organizirano kriminalno skupino. Pridržanje bratov Tate je potrdil njun odvetnik, ki je dejal, da sta med pridržanjem ohranjala pravico do molka.

Nekdanji kikboksar se na dogodke še ni neposredno odzval, je pa na Twitterju, potem ko so ga pridržali, objavil zapis: "Matrica je poslala svoje agente." Prav tako je na svojem profilu delil objavo Elona Muska, ki je tvitnil fotografijo iz priljubljenega znanstvenofantastičnega filma, na kateri piše: "Kaj, če bi vam povedal, da je edini način, da pobegneš iz Matrice, ta, da pozabiš vse, kar so te naučili, in znova zgradiš svoja prepričanja na podlagi kritičnega mišljenja in analize."