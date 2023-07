Andrew Tate o princu Harryju: On je vse, kar moški ne bi smel biti

"On je vse, kar moški ne bi smel biti. Vem, kako nesrečen je ta moški in kako nesrečna je njegova žena. Nikakor ni možnosti, da bi bil on srečen v tem scenariju. Da bi bil človek srečen, ga je treba spoštovati. Ne spoštuje sebe, družina ga ne spoštuje in žena ga ne spoštuje. Pri njih vlada beda. Dal je vse, dobil pa nič," pravi Tate o princu Harryju.