Andrew Tate po pridržanju že doma, ga je izdala škatla za pico?

Po poročanju, da je romunska policija na podlagi preiskave trgovine z ljudmi in posilstva pridržala nekdanjega kickboksar Andrewa Tata in njegovega brata Tristana, se je kontroverzni Tate že vrnil domov in v prvem intervjuju po dogodku pojasnil, kaj se je pravzaprav zgodilo. V pogovoru za Fox News je pojasnil, da ni bil aretiran zaradi omenjenih kršitev zakona, temveč da je policija na njegov naslov prišla po tem, ko je nekdo anonimno kontaktiral ameriško ambasado in trdil, da Andrew in njegov brat v svoji hiši v Bukarešti zadržujeta ženske proti njihovi volji. Dodal je, da policiji ne zameri, da je na podlagi danih informacij ukrepala, saj da ne bi želel živeti v državi, kjer policija na take obtožbe ne bi reagirala.

"Popolnoma spoštujem policijo," je poudaril. "Prišli so, preiskali hišo in ugotovili, da v hiši ni bilo nikogar, ki bi bil tam proti svoji volji," je nadaljeval in dodal, da je policija njemu in bratu pojasnila, da nista več osumljenca, temveč priči skupaj s preostalimi hišnimi pomočniki, ki so bili v hiši prisotni v času dogodka. "Morali smo iti na policijsko postajo, kjer smo podpisali dokumentacijo in v roku 45 minut sem bil prost."

To ni prvič, da sta imela brata Tate opravka s policijo. Aprila so ju namreč zaslišali po tem, ko sta dve dekleti trdili, da sta bili v njuni hiši pridržani proti svoji volji. Brata sta bila tudi takrat izpuščena na prostost.

Je bila za vse skupaj kriva škatla za pico?

Na spletu se je med uporabniki razvila teorija, da so kontroverznega vplivneža ujeli na podlagi posnetka, ki ga je objavil na spletu. Tate se je namreč zapletel v besedni obračun z mlado podnebno aktivistko Greto Thunberg. Pohvalil se ji je, da ima številne avtomobile in ji ponudil, da ji na elektronski poštni naslov pošlje točno število in 'gromozansko' količino emisij, ki jo z njimi povzroča. 19-letnica mu ni ostala dolžna, na tvit mu je odgovorila in priložila izmišljeni elektronski naslov, s katerim mu je jasno dala vedeti, kaj si misli o kontroverznem Angležu.

Tate ji ni ostal dolžan in v video odgovoru nagovoril mlado aktivistko ter si pri tem privoščil pico. Pico, ki je po mnenju mnogih izdala njegovo lokacijo. Na škatli za pico je bilo namreč moč videti, da gre za romunsko restavracijo. Teorijo so posvojili tudi nekateri mediji, ki so trdili, da je policija objavo uporabila, da bi potrdila njihovo lokacijo pred racijo v njunem dvorcu."To se zgodi, če svojih škatel za pico ne reciklirate," je vplivnežu v poduk na Twitterju namignila Greta, čeprav teorija s pico ostaja zgolj to. Andrew in Tristan sta namreč v preteklih dneh na spletu večkrat govorila o načrtih za novoletno zabavo v njunem romunskem domovanju, zato njuna lokacija ni bila tajno varovana skrivnost.