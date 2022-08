Andy Cohen 'bratom homoseksualcem': Opičje koze moramo vzeti resno.

Ameriški televizijski in radijski voditelj Andy Cohen je v svoji navadno zabavni pogovorni oddaji Watch What Happens Live spregovoril o resni problematiki, s katero se soočajo Združene države Amerike in celoten svet. Cohen, ki si je življenje in družino ustvaril v New Yorku, je spregovoril o problematiki širjenja opičjih koz v mestu, ki nikoli ne spi.

"Število primerov opičjih koz je v New Yorku tako dramatično naraslo, da je župan Eric Adams danes izdal ukaz o razglasitvi izrednih razmer," je gledalcem dejal 54-letnik. "Po doslej grozljivem odzivu naše vlade upam, da bo ta novi ukaz pomagal pri soočanju s to grožnjo in pritisnil na zvezno vlado, naj uporabi nujno potrebna sredstva, kot so cepiva, do katerih je bilo do sedaj zelo težko priti."

Voditelj, ki od nekdaj odprto govori o svoji spolni usmerjenosti, je moške pripadnike skupnosti LGBTQ+ opozoril na resnost bolezni: "Želim nagovoriti svoje brate homoseksualce. To moramo vzeti resno, ker trenutno na nas vpliva v veliko večji meri kot na druge, zato bodite pozorni, cepite se, če lahko, in prosim – vem, da je poletje in smo vsi utrujeni zaradi koronavirusa – bodite varni. Ne tvegajte po nepotrebnem." Cohen je ob tem medije in vlado prosil, naj ne stigmatizirajo pripadnikov skupnosti LGBTQ+: "Napadeni smo s strani mnogih, ki bi nas raje uporabili za grešne kozle, kot da bi nam pomagali."