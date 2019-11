Andy Cohen na dieti, ker so bila 'oblačila pretesna'

51-letni televizijski voditelj Andy Cohen je razkril, da je shujšal več kot pet kilogramov – načrtno, seveda. Voditelj priljubljenega ameriškega šova Watch What Happens Live with Andy Cohen se je namreč v sredini letošnjega poletja lotil diete, pri kateri je skoraj popolnoma zamenjal svoje dotedanje prehranjevalne navade in se odpovedal alkoholu.