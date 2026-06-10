Andy Cohen potrdil, da je v zvezi: Spoznal sem svojo osebo

Televizijski voditelj Andy Cohen je prvič javno spregovoril o svojem razmerju in potrdil, da je v zvezi s Kevinom Sobieskyjem . Razmerje je opisal kot "počasno in premišljeno" ter razkril, da sta skupaj skoraj eno leto. Voditelj je v svoji radijski oddaji povedal, da sta se spoznala na zabavi ob ameriškem dnevu neodvisnosti julija lani, ki se je skorajda sploh ni udeležil. Sobiesky ga je takoj pritegnil in poskrbel je, da sta si izmenjala kontaktne podatke.

58-letni Cohen je svojega partnerja opisal kot prijaznega, inteligentnega, močnega in zrelega človeka. Poudaril je tudi, da se Kevin odlično razume z njegovima otrokoma, sinom Benjaminom in hčerko Lucy. Po njegovih besedah sta bila pri razvoju zveze zelo previdna, še posebej pri vključevanju v družinsko življenje. "Šlo je počasi in premišljeno," je dejal ter dodal, da je bilo pomembno, da se vsi počutijo udobno.

V skoraj enajstih mesecih zveze Andy in Kevin še nista imela resnega prepira. "Še vedno ne morem verjeti, da sem našel pravo osebo," je priznal priljubljeni voditelj, ki je sprva želel zvezo ohraniti zasebno in jo javnosti predstaviti šele ob prvi obletnici, vendar so fotografije para v javnosti sprožile ugibanja, zato se je odločil, da o razmerju spregovori prej.

Sobiesky ni del sveta zabavne industrije in se praviloma izogiba medijski pozornosti, kar je po Cohenovih besedah eden od razlogov, da je njuna zveza dolgo ostala skrita pred javnostjo. Voditelj je ob koncu poudaril, da je zelo srečen in hvaležen za odnos, ki ga je našel, ter da ima občutek, da je spoznal osebo, na katero je čakal dolgo časa.