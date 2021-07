Andy Dick po pretepu z zlomljeno nogo: Bil je močnejši od mene

Andy Dick se je, potem ko je bil aretiran zaradi napada nad prijateljem Lucasom , oglasil in pojasnil, da je tudi sam dobil nekaj bojnih ran. Andy naj bi namreč prijatelja napadel s kovinskim stolom in ga poškodoval tako hudo, da je ta moral na urgenco zaradi poškodb glave. Zdaj se je oglasil in povedal, da je v pretepu tudi sam dobil nekaj bojnih ran. Nogo ima v mavcu, saj ima zdrobljen gleženj, pretrgane križne vezi in zlomljeno stegnenico.

Zadevo je za medije komentiral tudi igralčev tiskovni predstavnik: "Lucas je na dan pretepa prišel k Andyju zelo slabe volje. V šali sta se prepirala in zmerjala, potem pa se je zadeva hitro stopnjevala in prepir ni bil več tako zelo smešen. Stvari so se hitro poslabšale." Tiskovni predstavnik pravi, da je bil Dickov napad v resnici obramba pred Lucasom. "Andy se je branil, prestrašil se je in se mu je skušal izogniti. Takrat je prijel najbližji stol in ga vrgel v Lucasovo smer."

"S telesom mi je strl nogo," je po plačani varščini za Page Six povedal Dick: "Moja stegnenica in gleženj sta zdrobljena. Vezi in kite so pretrgane, poleg tega pa imam zlomljenih še nekaj manjših koščic."

Podobno je povedal tudi Andy: "Šepal sem, vse me je bolelo, in ko sva se resnično skregala, sem vrgel stol. On ima samo malo ureznino. Sam pa sem v mavcu. Začela sva se prerivati in stvari so ušle izpod kontrole. Močnejši je od mene."

Tiskovni predstavnik je za Page six še dodal, da Andy Lucasa ni želel prijaviti, saj sta dolgoletna prijatelja. "Velikokrat mu je Andy želel pomagati. Pomagal mu je tudi finančno, mu nudil svoje stanovanje, če ni imel kje spati. Lucas je več kot očitno oseba, ki je Andyjevo dobroto izkoristila." Povedal je tudi, da sta Dick in Lucas popivala, zato so se stvari hitro stopnjevale tudi zaradi opitosti. Lucas sicer trdi, da je spil malo alkohola, da pa je bil daleč od pijanega stanja. Andy pa zanika, da bi sploh pil alkohol to noč. Igralec se je namreč pred leti boril z odvisnostjo in pravi, da je to premagal: "Zdaj nimam težav z opojnimi substancami. Se ne drogiram in ko pijem alkohol, je to v najmanjših možnih količinah. Niti šilca vodke ne bom spil zaradi dobre družbe. Vedno si natočim malo alkohola in potem čez veliko vode," je povedal Andy in na vprašanje, zakaj govori na tako čuden način, odgovoril: "Tako pač govorim, že od nekdaj. Pa saj veste, da sem malo nor. Nenehno se šalim, to sem pač jaz."