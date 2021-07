Andy Dick se je po pretepu in aretaciji razšel z zaročenko

Andy Dick in zaročenka Elisa Jordana sta se razšla po tem, ko je bil komik aretiran zaradi napada na prijatelja Lucasa Crawforda . Ameriška radijska voditeljica je o njunem razhodu spregovorila v svojem šovu, ki je poslušalcem na voljo na portalu YouTube. V oddaji, ki jo je poimenovala Kermit in prijatelji , s podnaslovom Sezamova ulica za odrasle, je priznala, da je Dicka v neki točki ljubila, vendar se je njuno razmerje pričelo krhati, po tem, ko se je pogosto vračal k svojemu nekdanjemu ljubimcu Lucasu.

''Bila sem mu pripravljena oprostiti zaradi obtožb za storjeni zločin, za stalno vračanje k Lucasu, za to, da je Lucasa postavljal pred mene, da je prednost pred mano dajal moškim, za to, da se je obnašal neprimerno,'' je pojasnila Jordana ter dodala, da je za dokončni razhod odločilno vplivalo dejstvo, da je pozabil na njen rojstni dan.

''Pozabil je na moje praznovanje in se na zabavi pokazal zelo pozno. Med nama ni kazalo najbolje, potem pa so se stvari obrnile navzdol,'' je priznala. Po zabavi naj bi Andy obiskal svojega prijatelja, torej Crawforda, s katerim se je kasneje stepel in se tudi poškodoval.

Elisa je kasneje dejala, da jo je 55-letni nekdanji zaročenec po razhodu blokiral na omrežju Instagram, zato, da ne bi imela vpogleda v vsebino, ki jo objavlja.