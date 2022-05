Andy Dick znova aretiran, tokrat zaradi spolnega napada

Andyja Dicka , ki je bil novembra aretiran zaradi nasilja – še pred tem ga je policija pridržala zaradi napada s kovinskim stolom – so znova pridržali, tokrat zaradi spolnega napada. Lansko zimo je izbrancu na glavi razbil steklenico žganja, nekaj mesecev pred tem pa je svojo jezo stresel na prijatelja Lucasa in ga s stolom močno poškodoval.

Komika so tokrat znova aretirali, kar so potrdili v uradu šerifa območja Orange County. Policija je klic prejela ob deveti uri zjutraj po lokalnem času, klicatelj pa je bil takrat na kamping območju v kalifornijskem regionalnem parku O'Neill. Sklepajo, da je na pomoč poklicala žrtev spolnega napada, odrasel moški. Identitete napadenega policija ni želela razkriti, vendar je nekaj informacij kljub vsemu pricurljalo v javnost.

Na kanalu na YouTubu, poimenovanem Captain Content RV, se je znašel posnetek aretacije in dogodkov, ki so pripeljali do nje, ustvarjalci vsebin pa so namignili na moškega z inicialkami J. J. Ta je 56-letnega igralca obtožil, da ga je zlorabljal med spanjem. Na posnetku sta tudi kasnejša komunikacija ter soočenje med žrtvijo in napadalcem.