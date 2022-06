Andy Fletcher, član skupine Depeche Mode, umrl zaradi disekcije aorte

Člani britanske skupine Depeche Mode so razkrili vzrok smrti svojega klaviaturista, ustanovnega člana skupine Andyja Fletcherja, ki je umrl 26. maja. 60-letni glasbenik je umrl zaradi razslojitve žilne stene, ki je redka, a življenjsko ogrožajoča bolezen.

Na zahtevo družine Andyja Fletcherja sta druga dva člana skupine Depeche Mode, Martin Gore in Dave Gahan, razkrila rezultate obdukcije v izjavi, ki sta jo nedavno objavila na Instagramu. "Želela sva si vzeti trenutek in odgovoriti na izpovedi ljubezni do Andyja, ki sva jo bila deležna od vseh vas v zadnjih nekaj tednih," sta začela zapis, ki sta ga objavila na uradnem profilu skupine. Zapisala sta, da je zvezdnik umrl na svojem domu zaradi disekcije aorte (bolezen, kjer pride do razslojitve žilne stene) in dodala:"Kljub temu, da je bilo mnogo, mnogo prehitro, je preminil naravno, brez daljšega trpljenja."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Gore in Gahan sta prav tako omenila, da so že pripravili spominsko slovesnost za britanskega glasbenika. "Prejšnji teden smo v Londonu slavili Andyjevo življenje. Lepa slovesnost in druženje z nekaj solzami, a polno izjemnih spominov na to, kdo je Andy bil, zgodb o naših skupnih časih in nekaj poštenega smeha," sta še zapisala. Fletcher je bil de facto manager in govorec Depeche Mode. Začetki te legendarne skupine segajo nazaj v konec 70. let prejšnjega stoletja, ko je Andy začel glasbeno ustvarjati skupaj z Vinceom Clarkom in Martinom Gorejem v skupini Composition of Sound. Ko se jim je pridružil pevec David Gahan, so nastali Depeche Mode.