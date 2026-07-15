Andy Murray se po upokojitvi posveča družini: Veliko sem bil odsoten

Andy Murray po koncu profesionalne teniške kariere uživa v družinskem življenju. 39-letnik je v nedavnem intervjuju za revijo Hello razkril, da je od upokojitve doživel nekaj čudovitih stvari. "V času kariere sem bil veliko odsoten in sem res močno pogrešal svojo družino, zato uživam v tem, da sem lahko vsakodnevno z njimi," je dejal dvakratni prvak Wimbledona.

"Udeležujem se čim več stvari s svojimi otroki – hodim na njihove tekme, šolski tek in šahovska tekmovanja. Čudovito je! Zavedam se, da imam srečo, da lahko sedaj počnem vse to," je priznal nekdanji športnik, ki ima s soprogo 10-letno Sophio, 9-letno Edie in 5-letnico, katere ime javnosti ni znano, ter 6-letnega sina Teddyja.

Čeprav je življenje njihove sedemčlanske družine, ki ima še psa, velikokrat kaotično, pa je teniški zvezdnik razkril tudi, kako je videti njihov idealen dan. "Vsi smo radi na prostem in aktivno preživljamo čas. Pogosto se odpravimo s psom na sprehod v gozd ali pa si podajamo žogo na vrtu. Uživamo v preprostih stvareh, le da smo lahko skupaj," je povedal.