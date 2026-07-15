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Andy Murray se po upokojitvi posveča družini: Veliko sem bil odsoten

London, 15. 07. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Andy Murray

Nekdanji teniški igralec Andy Murray je v novem intervjuju dejal, da mu je življenje po upokojitvi zelo všeč, saj lahko več časa preživi s svojo ženo Kim Murray in njunimi štirimi otroki. Kot je dejal, je bil zaradi kariere veliko odsoten in jih je zelo pogrešal, sedaj pa želi zamujeno nadoknaditi.

Andy Murray po koncu profesionalne teniške kariere uživa v družinskem življenju. 39-letnik je v nedavnem intervjuju za revijo Hello razkril, da je od upokojitve doživel nekaj čudovitih stvari. "V času kariere sem bil veliko odsoten in sem res močno pogrešal svojo družino, zato uživam v tem, da sem lahko vsakodnevno z njimi," je dejal dvakratni prvak Wimbledona.

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"Udeležujem se čim več stvari s svojimi otroki – hodim na njihove tekme, šolski tek in šahovska tekmovanja. Čudovito je! Zavedam se, da imam srečo, da lahko sedaj počnem vse to," je priznal nekdanji športnik, ki ima s soprogo 10-letno Sophio, 9-letno Edie in 5-letnico, katere ime javnosti ni znano, ter 6-letnega sina Teddyja.

Čeprav je življenje njihove sedemčlanske družine, ki ima še psa, velikokrat kaotično, pa je teniški zvezdnik razkril tudi, kako je videti njihov idealen dan. "Vsi smo radi na prostem in aktivno preživljamo čas. Pogosto se odpravimo s psom na sprehod v gozd ali pa si podajamo žogo na vrtu. Uživamo v preprostih stvareh, le da smo lahko skupaj," je povedal.

Kim Murray z dvema od hčera.
Kim Murray z dvema od hčera.
FOTO: Profimedia

Murray je svojo upokojitev od teniških igrišč napovedal med olimpijskimi igrami v Parizu leta 2024. Kljub temu da ne tekmuje več, pa so ga tudi letos opazili na tribuni v Wimbledonu, kjer je družbo delal princesi Catherine. "Mislim, da igralcem in oboževalcem veliko pomeni, ko med gledalci sedi tudi kdo od kraljeve družine. To je del wimbledonske tradicije," je še dodal v intervjuju za revijo Hello.

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