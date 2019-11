Andy Murray že tretjič očka

Tenisač Andy Murray in njegova žena Kim Sears sta že tretjič postala starša. Po navedbah BBC-ja je Kim prejšnji teden rodila fantka, čigar imena še nista razkrila. 32-letni Andy in 31-letna Kim pa sta sicer že starša triletni Sofii in dveletni Edie .

Tenisačeva mama Judy Murray je o novorojenem vnuku za BBC dejala: "Je prikupen, vesel in zdrav fantek. Ob dveh punčkah je lepo je imeti fantka, pustila pa bom, da druge podrobnosti povesta Andy in Kim."

Andy pa se je pred kratkim pošalil na račun dejstva, da bo imel tri otroke, ki so si po starosti tako blizu: "Imam dva majhna otroka in prihaja še tretji. Tako bom imel tri otroke pod štirimi leti starosti." Nadaljeval je, da se je v času, ko ni bil na turneji, njegova družina povečala in se pošalil: "Moram spet od doma, preden bo ušlo izpod nadzora." Hkrati pa ni mogel skriti svojega navdušenja nad prihajajočim članom družine. "Veselim se tretjega otroka," je dejal in zaključil, da je Kim njegova največja motivatorka in da se je zaradi nje vrnil na igrišče, saj je zaradi kroničnih zdravstvenih težav že praktično obupal nad svojo teniško kariero.