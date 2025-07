Ane Nikolić niso pretepli, bivši prijatelj širil lažne informacije

Poročali smo, da srbski mediji pišejo o brutalno pretepeni pevki Ani Nikolić. Že nekaj ur po objavah se je sprožil val, da naj bi šlo za laž, srbski mediji pa so zdaj zadevi prišli do dna. Kaj se je dogajalo in zakaj se je razširila lažna informacija, da naj bi jo pretepli, čeprav z novim partnerjem trenutno uživa na morju?