Angel Reese se je s hojo na modni pisti Victoria's Secret zapisala v zgodovino

Športnica Angel Reese se je včeraj s svojo hojo po modni pisti Victoria's Secret zapisala v zgodovino. "To mi je bilo usojeno," je košarkašica po poročanju agencije AP povedala v intervjuju pred začetkom revije. "To je zame. Tako sem vesela, da sedim v tej sobi s toliko neverjetnimi manekenkami in ženskami. Ekipa, ki je vse to sestavila, je bila neverjetna. Tako sem navdušena." Razkrila je tudi, da je najela trenerja manekenstva, da bi izpopolnila svojo hojo.

23-letnica je debitirala na modni pisti Victoria's Secret v rožnatem cvetličnem spodnjem perilu, okrašenem s cvetjem in čipko, nato pa se je sprehodila tudi v rožnatem spodnjem perilu, videz pa je dopolnila z velikimi, značilnimi, belimi krili.

193 cm visoka zvezdnica ženske severnoameriške košarkarske lige je trenutno ena od najbolj prepoznavnih osebnosti v ženskem športu. Njen edinstven slog, pristnost in vpliv na družbenih omrežjih so povezali svet športa, mode in pop kulture.