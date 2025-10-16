Svetli način
Tuja scena

Angel Reese se je s hojo na modni pisti Victoria's Secret zapisala v zgodovino

New York, 16. 10. 2025 16.12 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
4

Angel Reese je postala prva profesionalna športnica, ki je nastopila na modni reviji Victoria's Secret. Zvezdnica ženske košarkarske lige je tako s svojim nastopom napisala zgodovino. Njeno sodelovanje na prestižni reviji je pomemben korak za ženske športnice, za nastop pa je 23-letnica vadila dlje časa.

Športnica Angel Reese se je včeraj s svojo hojo po modni pisti Victoria's Secret zapisala v zgodovino. "To mi je bilo usojeno," je košarkašica po poročanju agencije AP povedala v intervjuju pred začetkom revije. "To je zame. Tako sem vesela, da sedim v tej sobi s toliko neverjetnimi manekenkami in ženskami. Ekipa, ki je vse to sestavila, je bila neverjetna. Tako sem navdušena."  Razkrila je tudi, da je najela trenerja manekenstva, da bi izpopolnila svojo hojo. 

Angel Reese
Angel Reese FOTO: Profimedia

23-letnica je debitirala na modni pisti Victoria's Secret v rožnatem cvetličnem spodnjem perilu, okrašenem s cvetjem in čipko, nato pa se je sprehodila tudi v rožnatem spodnjem perilu, videz pa je dopolnila z velikimi, značilnimi, belimi krili.

193 cm visoka zvezdnica ženske severnoameriške košarkarske lige je trenutno ena od najbolj prepoznavnih osebnosti v ženskem športu. Njen edinstven slog, pristnost in vpliv na družbenih omrežjih so povezali svet športa, mode in pop kulture.

Angel Reese
Angel Reese FOTO: Profimedia

Modna revija priznane znamke se je začela leta 2001 in je tradicionalno potekala vsako leto skoraj dve desetletji zapored. Nato je bila leta 2019 odpovedana, lani pa je po šestih letih s svojim spektaklom ponovno pritegnila pozornost vsega sveta, nič manj pa niso navdušili niti letos.

Preberi še Spektakularna vrnitev modne revije Victoria's Secret z zvezdniško zasedbo

Med osrednjimi zvezdnicami na modni reviji Victoria's Secret 2025 sta bili sestri Bella in Gigi Hadid. Nastopile pa so tudi manekenke Emily Ratajkowski, Anok Yai in Jasmine Tookes.

Angel Reese Manekenka Victoria's Secret modna revija košarkarica
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sixten Malmerfelt
16. 10. 2025 17.53
vauuuuuuu
ODGOVORI
0 0
bohinj je zakon
16. 10. 2025 17.51
Če se bo še bolj slekla.......bo desegla vrh.
ODGOVORI
0 0
KombajnMatic
16. 10. 2025 17.15
+1
Raje naj se nauči metati na koš. S temi opekami je zgradila že večstanovanjsko hišo.
ODGOVORI
2 1
ata_jez
16. 10. 2025 16.40
+4
Reesova je bolj znana po izjavah, s katerimi se redno smeši. In po sovraštvu z Caitlin Clark. ;-)
ODGOVORI
6 2
