Angelčki so se vrnili: modna revija Victoria's Secret znova očarala

Modna znamka Victoria's Secret, ki je najbolj znana po luksuznem spodnjem perilu za ženske, je po šestih letih znova navdušila z modno revijo. Po premoru zaradi razkritij manekenk in zaposlenih ter televizijskem poskusu obuditve spektakularnega dogodka minulo leto, so se letos na modno brv znova vrnili slavni angelčki, manjkalo pa ni niti zvezdniških obrazov med občinstvom in nastopajočimi.

OGLAS

Victorijini angelčki so se vrnili na modno brv, tokratna modna revija pa ni nikogar pustila ravnodušnega. Modna znamka Victoria's Secret je poskrbela za pravi spektakel, saj so se po šestih letih premora po modni pisti sprehodile najbolj znane manekenke, ki so kdaj sodelovale s podjetjem, manjkala pa ni niti Tyra Banks, ki je to prestižno perilo v javnosti zadnjič nosila pred 19 leti.

Gigi Hadid se je po modni brvi sprehodila z ikoničnimi angelskimi krili. FOTO: Profimedia icon-expand

Med dih jemajočimi manekenkami so bile tudi Gigi Hadid, Barbara Palvin, Adriana Lima, Ashley Graham, Jasmine Tookes, Behati Prinsloo, Candice Swanepoel in Taylor Hill, po 10 letih pa se je vrnila tudi Doutzen Kroes, ki je že pred samim začetkom dogodka dejala, da ne more verjeti, da je nazaj.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia











Behati Prinsloo icon-picture-layer-2 1 / 7

Prvič se je po tej modni brvi sprehodila Carla Bruni, sicer žena nekdanjega francoskega predsednika Nicolasa Sarkozyja, ki si je kruh z manekenstvom služila v mlajših letih."Najbolj obžalujem, da mojega moža sedaj ni tukaj. Kap bi ga zadela!" je povedala za Page Six.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Navdušile tudi nastopajoče Kot glavna nastopajoča je pisto zavzela legendarna Cher, ob njej pa sta zapeli še Tyla in K-pop zvezdnica Lisa. To je bilo prvič, da so med nastopajočimi bile samo ženske, v minulih letih pa so za glasbeni del spektakla poskrbeli zvezdniki, kot so Harry Styles, Halsey, Taylor Swift, Maroon 5 in The Weeknd.

Cher je s svojim nastopom navdušila. FOTO: Profimedia icon-expand

Zakaj premor? Leta 2019 je podjetje Victoria's Secret sporočilo, da mora še premisliti o vsakoletnem televizijskem prenosu modne revije, ki bil sicer na ogled 20 let. Na takšno odločitev je vplival upad gledanosti in vedno več kritik zaradi rasizma in presuhih manekenk, pozneje pa se je izkazalo še, da je bil nekdanji izvršni direktor podjetja Les Wexner povezan z Jeffreyjem Epsteinom, ki je bil obsojen več posilstev, kar je omadeževalo sloves podjetja.