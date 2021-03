Angelina Bradu znova strla srce: na sodišču želi pričati, da je bil nasilen do otrok

Spomnimo: Tik pred ločitvijo leta 2016 so se začele pojavljati govorice, da naj bi bil Brad do najstarejšega sina Maddoxa nasilen v zasebnem letalu. Igralca nikoli niso aretirali ali ga kaznovali za dejanje, za katerega za zdaj ne obstaja trdnih dokazov. Ta incident je bil začetek konca Brangeline.

Sodna bitka, v kateri se borita za skrbništvo nad otroki in s katero si morata še razdeliti vse skupno premoženje, traja že slabih pet let in zdi se, da konca te bitke še ni na vidiku. "Brad je popolnoma zlomljen, odkar je izvedel, kakšne načrte ima Angelina. Po koncu njunega zakonca je ostalo veliko čustev. Prevzel je odgovornost za svoja dejanja in se soočil s svojimi težavami. Nehal je piti alkohol in se odločil za bolj zdravo življenje. Njun zakon je bil zelo strasten in toksičen in kot veliko drugih parov sta se velikokrat prepirala, a prav tako sta delila veliko lepih trenutkov. Spregovoril je o svojih težavah z alkoholom in drugimi opojnimi substancami med njuno zvezo," je za Page Six povedal neimenovani vir blizu 56-letniku.

Ameriška igralka Angelina Jolie je bivšemu možu Bradu Pittu znova strla srce, ko je izvedel, da je igralka pripravljena pričati zoper njega na sodišču. Ne le to, Angelina naj bi bila pripravljena priložiti dokaze, da je bil Brad nasilen do otrok in celo dovoliti otrokom, da na sodišču pričajo zoper očeta.

"Brad in njegova ekipa nikoli niso napadali Angeline, ne glede na njena dejanja in odločitve. A njegova ekipa odvetnikov meni, da je bila njena zadnja poteza zelo preračunljiva, saj si želi, da bi bila končna odločitev sodišča takšna, kot si je ona želi," je še povedal vir. Brad si namreč želi deljenega skrbništva, Angelina pa želi, da ima Brad le pravico do obiska in da nima nikakršnih skrbniških obveznosti do mladoletnih otrok. Skupaj imata šest otrok, tri posvojene in tri biološke, od tega sta Maddox in Pax že polnoletna, zato lahko na sodišču pričata po lastni volji. Pričanje mlajšim otrokom pa morata odobriti oba starša – tako Angeline kot Brad.

"Brad se počuti, da je vedno bolj izoliran od svojih otrok, in zaradi tega je popolnoma uničen."

Zakonca upata, da se bosta po dolgem času na sodišču srečala že naslednji mesec in da bo sage končno konec. Sodnik John W. Ouderkirk, ki je zakonca pred leti celo poročil, zagotavlja, da bo ostal nepristranski. Pred nekaj meseci si je igralka namreč želela zamenjati sodnika, a ji to ni uspelo, saj je prepričana, da je sodnik na Bradovi in ne njeni strani.