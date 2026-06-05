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Angelina dopolnila 51 let: pred desetletjem vložila zahtevo za ločitev

Los Angeles, 05. 06. 2026 13.37 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Angelina Jolie

Angelina Jolie, ena najbolj opevanih hollywoodskih zvezdnic, je vpihnila 51. svečko na rojstnodnevni torti. Za igralko, ki se v zadnjem obdobju posveča predvsem humanitarnosti, je pestro zasebno obdobje. Pred desetimi leti je namreč vložila zahtevo za ločitev in s tem se je začel konec ljubezenske pravljice z zvezdnikom Bradom Pittom.

Ljubezenska zgodba med sveže pečeno 51-letno Angelino Jolie in 63-letnim Bradom Pittom se je začela tako, kot se je tudi končala – udarno. Zaljubila sta se na snemanju filma Gospod in gospa Smith, ko je bil Pitt poročen z drugo veliko igralsko zvezdo Jennifer Aniston. Zakon med Bradom in Jennifer se je končal leta 2005, kmalu zatem pa je zvezdnik začel graditi družino z Angelino.

Ljubezenska zgodba med Angelino in Bradom se je začela tako, kot se je tudi končala - udarno.
Ljubezenska zgodba med Angelino in Bradom se je začela tako, kot se je tudi končala - udarno.
FOTO: Profimedia

Poleg treh posvojenih otrok sta zvezdnika med zvezo povila tudi tri biološke otroke, leta 2014 pa sta se odločila, da si tudi uradno obljubita večno zvestobo. Usodni da sta si dahnila v Franciji, a je poročna sreča trajala le dve leti.

Po dveh letih zakona je septembra 2016 sledil nepričakovan preobrat. Med zasebnim letom iz Francije v Los Angeles sta se Brad in Angelina sprla, domnevno zaradi vzgoje otrok. Po kasnejših sodnih dokumentih sodeč se je spor zaostril v fizični konflikt, v katerega naj bi bila vpletena vsa družina. Kmalu zatem je Joliejeva vložila zahtevo za ločitev in s tem sprožila eno najbolj spremljanih ločitvenih bitk v Hollywoodu.

Angelina Jolie s petimi od svojih šestih otrok: Shiloh, Zahara, Vivienne, Maddox in Knox (na fotografiji odsoten sin Pax)
Angelina Jolie s petimi od svojih šestih otrok: Shiloh, Zahara, Vivienne, Maddox in Knox (na fotografiji odsoten sin Pax)
FOTO: Profimedia

Pitta so zaradi incidenta preiskovali, vendar proti njemu niso vložili obtožnice. Nekdanja zakonca sta se nato dolga leta borila predvsem glede skrbništva nad otroki. Tudi po formalnem koncu zakona se pravna bitka med njima ni končala. V letih 2018 in 2019 sta reševala vprašanja preživnine, financiranja skrbi za otroke in druga premoženjska vprašanja. Novo poglavje pravne bitke se je odprlo leta 2021 zaradi skupne francoske vinske posesti Château Miraval. Angelina je želela prodati svoj delež, Brad pa je temu nasprotoval.

Za dodatno sol na Bradovo rano so v zadnjem obdobju poskrbeli trije od šestih otrok, ki so se uradno odpovedali očetovemu slavnemu priimku. Zvezdnik je sicer novo priložnost v ljubezni našel pri 29 let mlajši izbranki Ines de Ramon, Angelina pa je svojo energijo usmerila v otroke, humanitarne projekte in ustvarjanje na področju filma.

Razlagalnik

Château Miraval je posestvo na jugu Francije, v provansalski vasi Correns, ki slovi po svojem vinogradu in proizvodnji vrhunskega vina, zlasti roséja. Posestvo je postalo svetovno znano, ko sta ga Angelina Jolie in Brad Pitt leta 2008 najela in kasneje leta 2012 kupila, tam pa sta leta 2014 tudi sklenila zakonsko zvezo. Poleg vinograda posest obsega zgodovinski dvorec iz 17. stoletja, obdan z gozdovi in oljčnimi nasadi, kar ga uvršča med prestižne nepremičnine v regiji.

Humanitarno delo zajema prostovoljne dejavnosti, katerih cilj je izboljšanje kakovosti življenja ljudi v stiski, zmanjševanje trpljenja in spodbujanje blaginje v družbi. Angelina Jolie je znana po svojem dolgoletnem delovanju kot posebna odposlanka Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR), kjer se je osredotočala na ozaveščanje o položaju razseljenih oseb, beguncev in žrtev konfliktov po vsem svetu. Takšni posamezniki pogosto uporabljajo svojo javno prepoznavnost za zbiranje sredstev, lobiranje pri politikih za spremembo zakonodaje in neposredno pomoč na terenu v kriznih žariščih.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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