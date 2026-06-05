Angelina dopolnila 51 let: pred desetletjem vložila zahtevo za ločitev

Ljubezenska zgodba med sveže pečeno 51-letno Angelino Jolie in 63-letnim Bradom Pittom se je začela tako, kot se je tudi končala – udarno. Zaljubila sta se na snemanju filma Gospod in gospa Smith, ko je bil Pitt poročen z drugo veliko igralsko zvezdo Jennifer Aniston. Zakon med Bradom in Jennifer se je končal leta 2005, kmalu zatem pa je zvezdnik začel graditi družino z Angelino.

Ljubezenska zgodba med Angelino in Bradom se je začela tako, kot se je tudi končala - udarno. FOTO: Profimedia

Poleg treh posvojenih otrok sta zvezdnika med zvezo povila tudi tri biološke otroke, leta 2014 pa sta se odločila, da si tudi uradno obljubita večno zvestobo. Usodni da sta si dahnila v Franciji, a je poročna sreča trajala le dve leti. Po dveh letih zakona je septembra 2016 sledil nepričakovan preobrat. Med zasebnim letom iz Francije v Los Angeles sta se Brad in Angelina sprla, domnevno zaradi vzgoje otrok. Po kasnejših sodnih dokumentih sodeč se je spor zaostril v fizični konflikt, v katerega naj bi bila vpletena vsa družina. Kmalu zatem je Joliejeva vložila zahtevo za ločitev in s tem sprožila eno najbolj spremljanih ločitvenih bitk v Hollywoodu.

Angelina Jolie s petimi od svojih šestih otrok: Shiloh, Zahara, Vivienne, Maddox in Knox (na fotografiji odsoten sin Pax) FOTO: Profimedia

Pitta so zaradi incidenta preiskovali, vendar proti njemu niso vložili obtožnice. Nekdanja zakonca sta se nato dolga leta borila predvsem glede skrbništva nad otroki. Tudi po formalnem koncu zakona se pravna bitka med njima ni končala. V letih 2018 in 2019 sta reševala vprašanja preživnine, financiranja skrbi za otroke in druga premoženjska vprašanja. Novo poglavje pravne bitke se je odprlo leta 2021 zaradi skupne francoske vinske posesti Château Miraval. Angelina je želela prodati svoj delež, Brad pa je temu nasprotoval. Za dodatno sol na Bradovo rano so v zadnjem obdobju poskrbeli trije od šestih otrok, ki so se uradno odpovedali očetovemu slavnemu priimku. Zvezdnik je sicer novo priložnost v ljubezni našel pri 29 let mlajši izbranki Ines de Ramon, Angelina pa je svojo energijo usmerila v otroke, humanitarne projekte in ustvarjanje na področju filma.