Angelina Jolie ob svetovnem dnevu čebel z njimi prekrita 18 minut

Dobitnica oskarja je bila nedavno imenovana za 'botro ' Women for Bees , petletnega programa, ki bo pomagal usposobiti in podpreti 50 čebelark po vsem svetu. V okviru nove vloge se bo udeležila 30-dnevnega programa v Provansi v Franciji, kjer se namerava izučiti tudi v čebelarstvu. National G eographic je pod objavo Angelinine fotografije na Twitterju zapisal: "Program 'Ženske za čebele' bo ženske usposobil za oskrbo čebel v biosfernih rezervatih Unesca, s tem pa želi poudariti raznolikost lokalnih čebelarskih praks."

45-letna igralka je s presenetljivo portretno fotografijo Nationala Geographica želela obeležiti pomemben dan, namenjen čebelam. Video, objavljen na Instagramu revije, je pokazal, kako nevarne žuželke plazijo po Angelininih prsih, vratu in obrazu, ona pa je videti popolnoma mirna. "Vsi na snemanju, razen Angeline, smo morali biti v zaščitni obleki," je pojasnil fotograf Dan Winters. "Bilo je tiho in precej temno, da so čebele ostale mirne. Angelina je 18 minut ostala popolnoma mirna, pokrita s čebelami, brez da bi jo katera pičila," je navdušeno povedal fotograf.

Mama samohranilka šestih otrok je v intervjuju razkrila, da je njeno ‘leglo’ veliko bolj obveščeno o okolju, kot je bila sama v njihovi starosti. "To je odvisno od njihove generacije," je pojasnila: "Smo na prelomnem trenutku. Sprejete odločitve in stvari, ki jih bomo storili v naslednjih 10, 20 letih, bodo spremenile način, kako bomo lahko živeli na tem planetu. Na žalost to vedo in težko jim je. Ne predstavljam si, kako bi bilo, če bi bila ponovno majhen otrok. Ali bo Zemlja lahko obstajala na enak način ter ali bodo tam čebele in opraševanje, pri 12-letih o tem nisem razmišljala."

Jolie je pojasnila, da obstajata dve vrsti čebel, divje in domače. Na vprašanje, katere vrste bi bila ona, je zatrdila: "Zdi se mi, da sem v zadnjem času bolj domača čebela, a v srcu sem divja."

Igralka je razkrila, da se zaradi fotografije, na kateri je prekrita s čebelami, tri dni prej ni smela tuširati: "Tako smešno je bilo, ko sem bila naličena in prekrita s feromonom. Tri dni prej se nisem smela prhati, ker so mi rekli: “Če imate na sebi različne vonje, šampone in parfume, čebela ne ve, kaj ste,” ... Nato sem si morala nekdaj dati v nos in v ušesa, tako da nisem imela lukenj, v katera bi čebele lahko splezale.” je povedala o svoji edinstveni izkušnji.