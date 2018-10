Angelina Jolie bo v novem filmu neprepoznavna

43-letna Angelina Jolie je igrala že v številnih filmih različnih žanrov, v vsakem pa je bil njen videz nekoliko prilagojen osrednji vlogi, ki jo je upodobila. Kljub rahlo spremenjenim pričeskam je v vseh vlogah obdržala svoj prepoznavni stil, v novem filmu Come Away, ki je nastal po zgodbi Aličine dogodivščine v čudežni deželi, pa bo v viktorijanskih oblačilih s popolnoma spremenjeno obliko in barvo pričeske ter drugačnim načinom ličenja videti skoraj neprepoznavna.

Angelinin soigralec, David Oyelowo, ki je zaigral v številnih filmih, kot so Medzvezdje, Batler, Združeno kraljestvo, Selma, je na Instagramu objavil fotografijo z igralsko zasedbo novega filma Come Away. Pod njo je zapisal: ''Naš film Come Away je na poti! Komaj čakam na trenutek, ko bomo z vsemi delili priredbi del Alica v čudežni deželi in Peter Pan.''

V fantazijskem filmu bo prikazana zgodba Alice in Petra Pana, ko še nista pristala v Čudežni deželi in Deželi Nikoli. Angelina in David bosta v filmu stopila v čevlje Aličinih in Petrovih staršev.

Joliejeva je nazadnje zaigrala v filmu By the Sealeta 2015, kjer se je znašla tako v vlogi režiserke kot igralke, njen soigralec pa je bil njen danes nekdanji mož Brad Pitt, s katerim je bila med snemanjem še vedno poročena.