Angelina Jolie delila dve fotografiji svojih otrok

Na prvi fotografiji, ki jo je delila, je 16-letna Zahara Jolie-Pitt , v roki pa brži odprt roman pisateljice Toni Morrison z naslovom Najbolj modre oči , ki je izšel leta 1970. Na drugi fotografiji pa je Angelinina in Bradova hčerka, ki bere knjigo The Dark Lady , ki je izšla letos.

"Konec poletnega branja. To so ene izmed najljubših v naši hiši, me zanima, kaj berete pri vas," je ob fotografijah zapisala zvezdnica, ki si z nekdanjim možem Bradom Pittom deli še 20-letnega sina Maddoxa, 17-letnega Paxa, 15-letno Shiloh in 13-letna dvojčka Vivienne in Knoxa.