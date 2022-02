Angelina Jolie delila pismo mlade Afganistanke: Prosim, spremljajte dogajanje

Angelina Jolie je znana po svoji človekoljubnosti in osveščanju o tem, kaj se dogaja v državah tretjega sveta. S tem namenom je leta 2021 odprla Instagramov račun, kjer svojih 12,2 milijona sledilcev opominja na dogajanje na vojnih območjih, kakršno je tudi Afganistan. Zvezdnica je pred kratkim delila pismo mlade Afganistanke, s katerim naproša javnost, naj bo pozorna na nepravičnosti, ki se dogajajo v tej državi.

Angelina Jolie je svoje sledilce na družbenem omrežju Instagram pozvala k večjemu zavedanju o tem, kaj se dogaja v Afganistanu. 46-letna igralka in humanitarna delavka je pred kratkim delila pismo mladega dekleta iz Afganistana, s katerim skuša javnost seznaniti z dogajanjem v tej državi na Bližnjem vzhodu. Dele pisma je, zaradi varnosti dekleta, zameglila in s tem preprečila, da bi bila njena identiteta razkrita.

"Mlada Afganistanka mi je poslala tole pismo. Njeno identiteto skušam zaščititi, odkar so talibani prevzeli oblast v državi, pa se ni smela več vrniti v šolo," je ob fotografiji pisma pripisala Jolijeva in dodala, da so ženske aretirane že, če skušajo sodelovati v miroljubnih protestih. Dekle je zapisalo, da morda nikoli več ne bo smelo stopiti iz bivališča ali celo javno spregovoriti, ker je dekle.

"Počutim se, kot da ženske nimamo pravice govoriti ali izraziti svojega mnenja," piše v drugem odstavku pisma, ki ga je Jolijeva razkrila javnosti. "Ženskam so pravice odvzete, v državi pa ne smejo na nikakršen način sodelovati ali kar koli početi," je že zapisalo dekle in podrobno opisalo dogodek, ko so talibani aretirali dve ženski, ki sta protestirali za pravice žensk in njihovo svobodo. Dekle je dodalo, da jo je dogodek šokiral in je nad dejanjem zgrožena: "Mislila sem, da je to konec."

Zvezdnica je svoje sledilce zato prosila: "Prosim, spremljajte dogajanje v Afganistanu, kjer mlada dekleta ponoči ugrabijo iz njihovih domov, nova pravila pa dekletom in ženskam dan za dnem kratijo svobodo. Prosim vas, pomagajte jim zagotoviti, da niso pozabljene." Igralka je izpostavila še nekaj imen mladih aktivistk, ki so pogrešane, med njimi Alia Azizi, Parwana Ibrahimkhel, Mursal Ayar, Zahra Mohammadi in Tamana Zaryab Paryani ter njene tri sestre.