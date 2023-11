Angelina Jolie: Gaza postaja množična grobnica

Potem ko je pred dnevi Angelina Jolie dejala, da teroristični napad Hamasa na Izrael ne more biti opravičilo za "nedolžna izgubljena življenja v bombardiranju civilnega prebivalstva v Gazi", je objavila še fotografijo opustošene Gaze, kjer je na stotine ljudi. Zvezdnica ostaja predana svoji vlogi zagovornice človekovih pravic in opozarja, da gre na območju Gaze za namerno bombardiranje civilnega prebivalstva.

"Gre za namerno bombardiranje ujetega prebivalstva, ki nima kam pobegniti. Gaza je že skoraj dve desetletji zapor na prostem in hitro postaja množična grobnica, 40 odstotkov ubitih pa je nedolžnih otrok. Ubijajo cele družine," je na začetku nedavne objave na družbenih omrežjih zapisala Angelina Jolie.

"Medtem ko svet opazuje aktivno podporo številnih vlad, je na milijone otrok, žensk in družin palestinskih civilistov kolektivno kaznovanih in dehumaniziranih, saj jim odrekajo hrano, zdravila in humanitarno pomoč, kar je v nasprotju z mednarodnim pravom," je dodala. "Z zavračanjem poziva k prekinitvi ognja in blokiranjem Varnostnega sveta ZN pri uveljavljanju miru so svetovni voditelji prav tako krivi za te zločine," je sklenila Joliejeva, ki je sicer znana kot velika borka za človekove pravice in že več let opozarja na krivice, ki se dogajajo ljudem na vojnih območjih Bližnjega vzhoda in v Afriki.

Zvezdnica, ki je bila desetletje posebna odposlanka Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR), se je decembra 2022 odrekla svoji vlogi. Z UNHCR je sicer sodelovala že vse od leta 2001, in sicer kot ambasadorka dobre volje. "Še naprej bom delala vse, kar je v moji moči, v podporo beguncem in razseljenim osebam. Čutim, da je čas, da delam drugače in se neposredno povežem z begunci in lokalnimi organizacijami," je takrat sporočila igralka. Zvezdnica je dotlej opravila več kot 60 terenskih misij in bila priča trpljenju in trdoživosti beguncev.

