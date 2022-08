Angelina Jolie hčer pospremila na fakulteto

Angelina Jolie se je znašla v novi življenjski vlogi-najstarejšo hčer je pospremila na fakulteto. 17-letna Zahara je tako postala študentka fakultete Spelman v Atlanti, ki je bila prva liberalna fakulteta za ženske, na kateri so lahko študirala tudi temnopolta dekleta. Ponosna igralka je že pred tedni čestitala hčerki za ta korak in dodala, da ji je v čast, da bo njena hči del te fakultete.

Zaharo in njeno slavno mater je ob prihodu na fakulteto pozdravil tudi predstavik za študentske zadeve Darryl Holloman , ki je vse skupaj dokumentiral tudi na družbenem omrežju Instagram, kjer je objavil skupno fotografijo z novo študentko in Angelino, na kateri so pozirali v njeni študentski sobi.

Oskarjevka je pred nekaj tedni razkrila načrte najstarejše hčerke, ko sta se skupaj udeležili dogodka, ki ga je fakulteta pripravila v Los Angelesu. Takrat je na svojem Instagram profilu zapisala: "Čestitke vsem bruckam. To je zares posebna fakulteta in v čast mi je, da bo članica naše družine postala njihova študentka." Zahari je čestital tudi zvezdničin nekdanji mož, Brad Pitt, ki je dejal, da je na svojo pametno hčer zelo ponosen. "Na fakulteti bo še bolj zablestela. To je zanimiv in lep čas, ko bo našla svojo pot in raziskovala svoja zanimanja. Zelo sem ponosen. Le kam beži čas? Prehitro odrastejo," je povedal za Vanity Fair.